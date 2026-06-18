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O Jiu-Jitsu Brasileiro: Estratégia, Resiliência e Transformação Pessoal

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O Jiu-Jitsu Brasileiro: Estratégia, Resiliência e Transformação Pessoal
Jiu-Jitsu BrasileiroBJJArtes Marciais
📆6/18/2026 8:18 AM
📰JornalOGlobo
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Uma análise profunda sobre o jiu-jitsu brasileiro, sua origem, método de treinamento e impactos na vida dos praticantes. A matéria aborda como a arte marcial desenvolve habilidades cognitivas, emocionais e físicas, destacando sua eficácia em promover autocontrole, segurança e bem-estar mental.

De origem japonesa, mas reformulada no Brasil, essa arte marcial é praticada por meio da repetição de movimentos, com o objetivo de automatizá-los e otimizar as respostas.

O jiu-jitsu brasileiro, conhecido como BJJ, é uma adaptação da arte marcial japonesa que se desenvolveu significativamente no Brasil, especialmente a partir da década de 1920, gaining reconhecimento global em 1993 com a vitória de Royce Gracie no UFC. A modalidade é frequentemente comparada ao xadrez devido à necessidade de antecipar os movimentos do oponente, definir estratégias e tomar decisões críticas sob pressão, mas com a intensidade adicional de que o lutador precisa executar essas ações enquanto está fisicamente entrelaçado com o adversário.

A técnica se sobressai sobre a força bruta, utilizando chaves, pegadas e alavancas para alcançar a finalização. O treinamento baseia-se em repetições para automatizar movimentos e otimizar respostas, desenvolvendo resiliência, coordenação e consciência corporal. A prática promove autocontrole, ajuda no manejo da ansiedade e funciona como uma forma de meditação ativa, exigindo concentração absoluta no presente.

Além de ser um esporte, o jiu-jitsu é considerado um estilo de vida que transforma aspectos da vida cotidiana, proporcionando segurança pessoal e ferramentas para lidar com situações de emergência. Participantes relatam mudanças comportamentais significativas, como ganho de coragem para os mais medrosos e tranquilidade para os mais aggressionistas. O ambiente nas academias é descontraído e receptivo, com forte ênfase no respeito, tanto dentro quanto fora do tatame.

Mulheres destacam o acolhimento e a possibilidade de treinar mesmo durante a gravidez. Um estudo de 2025 publicado pelo MDPI confirmou que a prática prolongada contribui para o desenvolvimento de força mental, resiliência e autocontrole. Especialistas como Javier Cardozo, argentino com múltiplos títulos, atestam a eficácia e acessibilidade da modalidade, que elimina formalismos orientais e não envolve socos ou chutes, permitindo aprendizado seguro sem risco de lesões.

A repetição constante de posições e técnicas amplia a capacidade de resolver problemas em frações de segundo, habilidades que se transferem para o dia a dia. O respeito mútuo e o cuidado entre os praticantes, especialmente com os menos experientes, são pilares fundamentais. A prática oferece uma sensação de domínio do corpo, permitindo pensar com o corpo, como descrito por uma aluna.

Essa combinação de fatores faz do jiu-jitsu brasileiro uma disciplina que vai além do esporte, influenciando positivamente a vida dos praticantes

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