O Irã amplia a área operacional do Estreito de Ormuz

O estreito de passagem do petróleo e gás mais bem trilhado do mundo, o Estreito de Ormuz, tem sido alvo de tensões com o Irã desde o início do conflito com EUA e Israel em 8 de janeiro. O Irã agora amplifica sua área vitalícia cobrindo um treço maior da extensão marítima no Golfo. Cerca de um quinto do suprimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito normalmente passa pelo estreito, que é a porta de entrada para o Golfo e a principal rota de exportação para países como Arábia Saudita, Iraque e Catar.

O Irã expandiu sua definição do Estreito de Ormuz para uma “vasta área operacional” muito mais ampla do que antes da guerra, de acordo com um oficial sênior da Marinha do IRGC (Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica).

O estreito não é mais visto como um trecho em torno de um punhado de ilhas, mas, em vez disso, foi ampliado em termos de escopo e importância militar, disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha do IRGC, informou a agência de notícias estatal Fars nesta terça-feira (12).

“No passado, o Estreito de Ormuz era definido como uma área limitada em torno de ilhas como Ormuz e Hengam, mas hoje essa visão mudou”, declarou Akbarzadeh





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estreito De Ormuz Iraque Ira Emirados Árabes Unidos Tombo Mobarak Irã 'Vasta Área Operacional' Marinha Do IRGC (Corpo Da Guarda Revolucionári

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidente Trump rejeita a resposta do Irã à proposta norte-americana, com navios americanos autorizaos a passar pelo estreito de OrmuzNo domingo, o presidente Donald Trump rejeitou a resposta do Irã a uma proposta dos EUA para negociações de paz com o objetivo de pôr fim à guerra, enquanto dois navios foram autorizados a passar pelo estreito de Ormuz, que está bloqueado.

Read more »

Preços do Petróleo subem após declarações de Trump sobre impasse com o Irã e ameaças ao Estreito de OrmuzPreços do petróleo dünya abrió em alta após declarações de Trump sobre impasse com o Irã e ameaças ao Estreito de Ormuz, com o Brent e o WTI subindo 2,69% e 2,54% respectivamente.

Read more »

Primeiro-ministro israelense afirma que Israel não previa a dimensão da crise no Estreito de OrmuzNesta entrevista ao programa ‘60 Minutes’, Netanyahu destacou que a guerra ‘não acabou’ e que Israel considera necessárias novas ações contra o programa nuclear iraniano, instalações de enriquecimento de urânio e grupos aliados do Irã na região. Ele também aprofundou sobre a relação entre Israel e países árabes e sua posição em relação ao apoio financeiro dos Estados Unidos.

Read more »

VÍDEO mostra estrago em navio sul-coreano atacado no Estreito de OrmuzDanos na parte inferior da popa da embarcação teriam provocado um incêndio na sala de máquinas. Governo de sul-coreano condena ataque e aguarda identificação dos responsáveis.

Read more »