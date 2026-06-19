O inverno de 2026: previsão de frio, chuva e neve

O inverno de 2026 começa no domingo (21) e deve ser marcado por um frio concentrado no início da estação, com chuva acima da média no Sul e pancadas fora de época no Sudeste e no Centro-Oeste.

O inverno de 2026 começa no domingo (21) e deve ser marcado por um frio concentrado no início da estação, com chuva acima da média no Sul e pancadas fora de época no Sudeste e no Centro-Oeste.

A tendência é de que as massas de ar polar avancem com mais frequência pelo país e possam chegar até áreas do Norte do Brasil, provocando quedas bruscas de temperatura. A neve tem mais chance de aparecer nas serras gaúchas e catarinenses nos primeiros dias da estação e ao longo de julho. A primeira onda de frio chega antes disso, com uma forte massa de ar polar avançando pelo interior do país entre os dias 22 e 30 de junho.

Ela deve atingir o Sul, partes do Sudeste e do Centro-Oeste, e provocar friagem em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. A partir da segunda quinzena de agosto, as massas de ar polar perdem força e as temperaturas voltam a subir, muitas vezes acima da média histórica. Picos de calor são esperados para agosto no Centro-Oeste, no Sudeste, no Norte e no Nordeste.

Em setembro, nas últimas semanas da estação, cresce o risco de ondas de calor, sobretudo no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. A chuva deve ficar perto da média em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, acima do normal no centro-sul de São Paulo e abaixo da média no Espírito Santo. As temperaturas seguem acima do normal na maior parte da região.

São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) podem sentir o frio nos primeiros dias e em julho, inclusive com risco de geada em pontos mais altos, antes de o calor voltar na reta final da estação





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