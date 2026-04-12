O Impacto Duradouro de Marcelino no Athletic Bilbao: Uma Análise da Sua Passagem

Este artigo explora a passagem de Marcelino García Toral pelo Athletic Bilbao, desde a sua chegada em janeiro de 2021 até a sua saída. Analisa o impacto do técnico na equipa, a sua influência na mentalidade dos jogadores, as conquistas e os desafios enfrentados, e o legado que deixou no clube. São destacados a Supertaça de Espanha conquistada, a relação com o balneário e os momentos emocionantes vividos.
Em 3 de janeiro de 2021, um ponto de viragem marcou o banco do Athletic. Após vencer o Elche (1-0, golo de Muniain), o clube anunciou uma mudança na direção técnica. A decisão surgiu após o encerramento do ano com uma derrota em San Mamés frente à Real Sociedad, e respondeu ao desejo da entidade de apostar num treinador que considerava ideal para liderar um novo rumo. Assim, Marcelino García Toral substituiu Gaizka Garitano.
O asturiano estará este domingo com o Villarreal em San Mamés pela terceira vez, mas a sua marca continua viva (21.00; Teledeporte e Movistar). A sua chegada não esteve isenta de ceticismo inicial, mas o técnico asturiano demorou pouco a mudar a perceção geral. Em apenas um ano e meio, conseguiu compreender a essência do balneário e do ambiente, construir uma ligação sólida com o clube e a sua torcida, e deixar uma marca emocional evidente dentro da equipa. A sua etapa foi marcada por uma intensa implicação e coesão que acabaram por ser um dos seus principais sinais de identidade. Um dos que melhor viveu esse processo por dentro foi Ibai Gómez, que destaca o impacto imediato do técnico: Chegou um treinador com uma trajetória incrível, que se fazia respeitar simplesmente com a sua presença. Trouxe uma cultura vencedora e competitiva e uma mentalidade que fez bem à equipa e notou-se nos resultados, analisa. Desde os seus primeiros dias, a equipa técnica introduziu mudanças significativas na dinâmica de trabalho, com uma maior exigência física e uma metodologia muito rigorosa. O grupo assumiu rapidamente essa nova linha, convicto de que era o caminho necessário para competir ao mais alto nível. É um treinador com um gene competitivo que o transmite, que o inculca e isso é vital para uma equipa, acrescenta Ibai, sublinhando a influência do técnico na mentalidade do balneário. O impacto foi imediato também no desportivo. Apesar de contar com muito pouco espaço de preparação, a equipa enfrentou desafios de grande exigência desde o primeiro momento. Em questão de duas semanas, e após superar rivais de primeiro nível, o Athletic conseguiu proclamar-se campeão da Supertaça de Espanha, um sucesso que reforçou a confiança coletiva e consolidou a mensagem do treinador. O grupo soube adaptar-se a ele e a ligação foi extraordinária, recorda o ex-rojiblanco. \Com o passar do tempo, Marcelino foi afinando aspetos táticos tanto na defesa como no ataque, apostando num estilo mais vertical e orientado para finalizar jogadas. A sua capacidade de analisar os rivais e transmitir essas ideias à equipa foi outro dos fatores que contribuíram para o crescimento do conjunto durante a sua etapa. A sua experiência prévia, com sucessos como a Taça conquistada com o Valência ou o seu rendimento no Villarreal, facilitou também que a mensagem pegasse com rapidez no balneário, tal como aponta Ibai: O jogador integra de outra forma as ideias de um técnico com esse percurso. Mais além dos resultados, um dos aspetos mais destacados da sua passagem por Bilbau foi a relação construída com o balneário. A ligação entre equipa técnica e jogadores fortaleceu-se rapidamente, gerando um ambiente de confiança mútua que se refletia tanto dentro como fora do campo. É um treinador que deixa marca, afirma Ibai Gómez. Qualquer jogador que o tenha tem que se sentir muito agradecido e orgulhoso. Essa união manteve-se inclusive após a sua saída, evidenciando o vínculo criado num período relativamente curto. No entanto, o percurso também teve momentos difíceis. A equipa roçou novos sucessos em competições da taça, mas ficou às portas em várias finais disputadas num curto espaço de tempo (contra a Real Sociedad e Barcelona), num contexto além disso marcado pela ausência de público. Aquelas derrotas supuseram um golpe emocional importante para um grupo que tinha mostrado uma grande competitividade. A saída do técnico, prévia às eleições do clube em 2022, pôs fim a uma etapa intensa e carregada de emoções. A despedida refletiu o impacto que tinha tido a sua figura no balneário e fechou um ciclo que, apesar da sua duração relativamente breve, deixou uma marca profunda.
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