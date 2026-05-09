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O Impacto das Canetas Emagrecedoras na Alta Alfaiataria de Luxo

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O Impacto das Canetas Emagrecedoras na Alta Alfaiataria de Luxo
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📆5/9/2026 11:41 PM
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Alfaiates de elite em São Paulo e Brasília adaptam seus processos de trabalho devido à perda de peso acelerada de clientes que utilizam medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

A indústria da moda masculina de luxo no Brasil está atravessando um período de transformações profundas e inesperadas, impulsionada por um fenômeno médico e social: a popularização das canetas emagrecedoras.

Alfaiates renomados, que atendem a elite do país, relatam que a rotina de seus ateliês foi completamente alterada devido à rapidez com que os clientes estão mudando de manequim. Alexandre Won, um dos profissionais mais requisitados do setor, com ateliê no bairro de Moema, em São Paulo, precisou reformular todo o seu cronograma de provas.

Se anteriormente a segunda e última prova de um terno podia ocorrer em um intervalo de três meses, agora a regra é rigorosa: a prova final deve acontecer no máximo trinta dias antes da data de entrega. Essa mudança drástica é necessária porque muitos clientes, ao utilizarem substâncias como a tirzepatida, perdem peso de forma tão acelerada que as peças, iniciadas com base em certas medidas, tornam-se obsoletas em poucas semanas.

Won relata que a situação evoluiu de simples ajustes pontuais para a necessidade de praticamente refazer as peças inteiras, já que não é raro que os clientes retornem para a prova final com quinze quilos a menos. O impacto financeiro e operacional desse movimento é significativo. Os ternos e costumes sob medida, cujos preços partem de 25 mil reais, geralmente incluem os ajustes até a entrega final.

No entanto, a complexidade de desmontar e remontar uma peça de tecido nobre é imensa e gera um estresse considerável para a equipe de costura. Há um risco real de rasgar tecidos caros ao tentar reduzir drasticamente a modelagem, tornando a construção de um novo conjunto, muitas vezes, mais viável do que a reforma. Devido a isso, Won considera a implementação de cláusulas contratuais que permitam a cobrança extra em casos de emagrecimento muito acentuado.

Além disso, o fenômeno afetou a linha de pronta-entrega, onde tamanhos maiores, como o 54 e o 56, que antes tinham alta saída, agora estão encalhados nas prateleiras. Por outro lado, o saldo comercial tem sido positivo, pois muitos clientes antigos retornam para renovar completamente seus guarda-roupas ou para ajustar pilhas de roupas que ficaram largas, serviço este que é cobrado à parte.

Outro nome de peso no cenário, Vasco Vasconcellos, que opera em São Paulo e Brasília, observa a mesma tendência. Com peças que podem chegar a custar 300 mil reais, Vasconcellos notou um aumento de 70% na procura por ajustes. Ele relata que alguns clientes trazem mais de dez vestimentas para serem reformuladas simultaneamente, o que o obriga a limitar a entrega a apenas uma peça por vez para não sobrecarregar sua fábrica, que emprega 80 pessoas.

O contexto geral é corroborado por dados do Conselho Federal de Farmácia, que registrou um crescimento de 88% no uso dessas canetas no último ano. Embora a nova silhueta traga satisfação estética para muitos, o alerta médico permanece: o uso dessas substâncias, indicado para diabetes tipo 2 e obesidade, deve ter supervisão rigorosa, pois pode causar perda de massa muscular e óssea, além de riscos graves como pancreatite aguda.

Para a alta alfaiataria, o desafio agora é adaptar a arte do corte e da costura a um corpo que muda na velocidade da medicina moderna

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