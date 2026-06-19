O Hino Nacional Brasileiro é considerado o mais bonito da Copa do Mundo de 2026

O Brasil conquistou um reconhecimento fora das quatro linhas na Copa do Mundo de 2026 com o Hino Nacional Brasileiro sendo considerado o mais bonito entre os 48 países participantes do torneio.
O Brasil conquistou um reconhecimento fora das quatro linhas na Copa do Mundo de 2026. Em ranking publicado nesta sexta-feira (19), o jornal norte-americano The New York Times elegeu o Hino Nacional Brasil eiro como o mais bonito entre os 48 países participantes do torneio.
A publicação analisou os hinos de todas as seleções presentes no Mundial e atribuiu nota 9 de 10 à composição brasileira, que superou países tradicionais do futebol e até mesmo os três anfitriões da competição. A composição brasileira foi elogiada pelo seu destaque, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos.
Além disso, o hino foi considerado um dos mais emotivos da competição, apesar de não ter causado lágrimas emocionadas durante a partida contra o Marrocos. A camisa do Brasil também foi elogiada como a segunda mais bonita da Copa, segundo o ranking do jornal. A publicação destacou a simplicidade e a elegância da composição brasileira, que superou a expectativa de muitos fãs do futebol.
O Brasil conquistou um lugar inesperado na Copa do Mundo de 2026, mas a conquista do reconhecimento do The New York Times é um grande orgulho para o país
Copa Do Mundo Brasil Hino Nacional Brasileiro The New York Times
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