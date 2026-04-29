O'Higgins e Boston River empatam em jogo emocionante com muitas chances perdidas

O jogo entre O'Higgins e Boston River terminou em empate sem gols, mas foi marcado por várias oportunidades de gol e erros defensivos de ambos os lados. Os times criaram chances claras, mas as defesas se mostraram eficientes, evitando que o placar fosse aberto. O confronto foi intenso e emocionante, com momentos de pressão de ambos os times, mas nenhum conseguiu marcar.

O jogo entre Boston River e O'Higgins foi marcado por uma série de oportunidades e erros defensivos de ambos os lados. No início do confronto, Martín González, do Boston River , cometeu uma falta que deixou os torcedores apreensivos.

Pouco depois, Francisco González, do O'Higgins, tentou uma finalização com o pé esquerdo do meio da área, mas a bola foi defendida pelo goleiro adversário. Bryan Rabello, também do O'Higgins, teve uma chance clara com um chute do lado direito da pequena área, mas a defesa do Boston River conseguiu evitar o gol. Felipe Faúndez, do O'Higgins, perdeu outra oportunidade com um chute de fora da área, após uma assistência de Arnaldo Castillo em bola parada.

A pressão do O'Higgins continuou, mas a defesa do Boston River se mostrou firme, evitando que o placar fosse aberto. Já no segundo tempo, Jairo O'Neil, do Boston River, cometeu uma falta que poderia ter sido perigosa para o seu time. Francisco Bonfiglio, do Boston River, tentou surpreender com um chute de fora da área, mas a bola foi defendida pelo goleiro do O'Higgins.

Bryan Rabello, novamente, perdeu uma chance de gol com um chute de fora da área em bola parada. Yair González, do Boston River, também cometeu uma falta, mas foi Ignacio Fernández quem quase marcou de cabeça no meio da área, após um cruzamento de Yair González em um escanteio. No final do jogo, Arnaldo Castillo, do O'Higgins, tentou uma finalização de fora da área, mas a bola foi defendida no canto superior do gol.

O confronto terminou sem gols, mas com muitas emoções e oportunidades perdidas por ambos os times





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