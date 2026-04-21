O hiato entre a teoria e a prática na gestão da saúde mental nas corporações

Nova pesquisa com 106 executivos revela que, apesar da importância dos riscos psicossociais nas empresas, a gestão ainda falha ao tratar temas críticos como carga de trabalho e metas abusivas.

Um novo levantamento detalhado, que ouviu 106 executivos de empresas de grande porte, tanto nacionais quanto multinacionais, revela um cenário desafiador no mundo corporativo atual. Embora a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores tenham ganhado um espaço inédito nas pautas das diretorias, a pesquisa aponta que muitas dessas iniciativas ainda permanecem no campo superficial.

Entre os entrevistados, dos quais 52,8% ocupam cargos de C-level ou diretoria, a percepção é de que as companhias evitam tocar em feridas mais profundas, como a sobrecarga de trabalho, o estabelecimento de metas inalcançáveis e os modelos de gestão autoritários que ainda persistem em várias estruturas. Essa lacuna torna-se ainda mais crítica à medida que a atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR-1) entra em vigor, passando a considerar riscos psicossociais como parte integrante dos riscos organizacionais formais. A transição para o ano de 2026 traz consigo uma demanda crescente por novas competências. Segundo especialistas, como diretores da Russell Reynolds, a agilidade, a resiliência e a capacidade de conduzir transformações em ambientes de alta complexidade definiram o novo perfil do líder de sucesso. A questão central, no entanto, vai muito além dos indicadores financeiros tradicionais presentes no P&L. Como apontado por analistas do setor, os fatores intangíveis, como o clima organizacional e a cultura de suporte, são frequentemente os maiores determinantes dos resultados a longo prazo. Existe um descompasso claro: enquanto empresas buscam a inovação tecnológica, a gestão humana ainda hesita em abandonar modelos de cobrança exaustivos que, ironicamente, minam a produtividade que pretendem elevar. Paralelamente a esse movimento de cobrança por resultados, observa-se uma tendência de retrocesso em políticas de flexibilidade. Pesquisas recentes indicam um recuo nos modelos de trabalho remoto e uma adesão menor à semana de quatro dias, muitas vezes disfarçados por incentivos como a criação de pubs corporativos ou espaços de descompressão, que tentam atrair o colaborador de volta ao presencial sem necessariamente resolver as dores da rotina. Este cenário exige uma reflexão profunda por parte dos gestores sobre o verdadeiro papel da liderança: engajar equipes não significa apenas monitorar entregas ou criar ambientes de lazer no escritório, mas redesenhar processos que tornem a carga de trabalho sustentável. A capacidade de um executivo de alinhar as metas corporativas à integridade psicológica do seu time será, sem dúvida, o principal diferencial competitivo das empresas nos próximos anos





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Gestão De Pessoas Saúde Mental Liderança NR-1 Cultura Organizacional

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