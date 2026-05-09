O hantavírus representa um risco baixo para a saúde pública mundial, afirma médica infectologista

A médica infectologista Luana Araújo, em entrevista ao Hora H desta sexta-feira (8), destacou que o hantavírus, responsável pelo surto ocorrido em um navio que partiu da Argentina e atingiu Cabo Verde, não representa uma ameaça global à saúde pública, uma vez que a transmissão é mais difícil e menos efetiva do que disinfectants commonly associated with the novel coronavirus (SARS-CoV-2), que provoca a Covid-19.

O hantavírus representa um risco baixo para a saúde pública mundial, de acordo com a médica infectologista Luana Araújo, em entrevista ao Hora H desta sexta-feira (8).

Ela analisou o surto da doença registrado em um navio que partiu da Argentina com destino a Cabo Verde, além dos dois casos confirmados no Brasil. Luana Araújo destacou que, embora o risco seja relevante para as pessoas diretamente expostas no contexto do navio, ele não representa uma ameaça de saúde global.

‘O risco é baixo, isso é muito importante que as pessoas entendam. Ele é relevante ali para aquelas pessoas expostas dentro do contexto do navio, mas em termos de saúde pública ou de saúde global, ele é um risco baixo’, afirmou





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