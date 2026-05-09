Head Topics

O hantavírus representa um risco baixo para a saúde pública mundial, afirma médica infectologista

Saúde News

O hantavírus representa um risco baixo para a saúde pública mundial, afirma médica infectologista
HantavirusInfectologistVirus
📆5/9/2026 2:11 AM
📰CNNBrasil
28 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 97%

A médica infectologista Luana Araújo, em entrevista ao Hora H desta sexta-feira (8), destacou que o hantavírus, responsável pelo surto ocorrido em um navio que partiu da Argentina e atingiu Cabo Verde, não representa uma ameaça global à saúde pública, uma vez que a transmissão é mais difícil e menos efetiva do que disinfectants commonly associated with the novel coronavirus (SARS-CoV-2), que provoca a Covid-19.

O hantavírus representa um risco baixo para a saúde pública mundial, de acordo com a médica infectologista Luana Araújo, em entrevista ao Hora H desta sexta-feira (8).

Ela analisou o surto da doença registrado em um navio que partiu da Argentina com destino a Cabo Verde, além dos dois casos confirmados no Brasil. Luana Araújo destacou que, embora o risco seja relevante para as pessoas diretamente expostas no contexto do navio, ele não representa uma ameaça de saúde global.

‘O risco é baixo, isso é muito importante que as pessoas entendam. Ele é relevante ali para aquelas pessoas expostas dentro do contexto do navio, mas em termos de saúde pública ou de saúde global, ele é um risco baixo’, afirmou

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Hantavirus Infectologist Virus Transmission Brazil Argentina

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viviane Araujo elogia atuação de Belo em ‘Três Graças’: ‘É uma surpresa, não só para mim’Viviane Araujo elogia atuação de Belo em ‘Três Graças’: ‘É uma surpresa, não só para mim’A atriz reconhece que a repercussão do casal Consuelo e Misael na novela passa pelo fato de ela e o cantor já terem vivido um relacionamento fora da ficção: ‘No set, é tudo muito profissional’
Read more »

'É uma surpresa, não só para mim', diz Viviane Araujo sobre atuação de Belo em novela'É uma surpresa, não só para mim', diz Viviane Araujo sobre atuação de Belo em novelaNa novela 'Três Graças', da TV Globo, eles interpretam o casal Consuelo e Misael
Read more »

Kalshi, da bilionária brasileira Luana Lopes Lara, dobra valor de mercado para US$ 22 biKalshi, da bilionária brasileira Luana Lopes Lara, dobra valor de mercado para US$ 22 biPlataforma americana, que atua no mercado de previsões e foi criada por brasileira, levantou US$ 1 bilhão em nova rodada com investidores
Read more »

É hora de aplicar a lei contra quem tenta criar novos ‘penduricalhos’É hora de aplicar a lei contra quem tenta criar novos ‘penduricalhos’Regra generosa imposta pelo STF não tem impedido Judiciário e MP de inventar verbas para inflar ganhos
Read more »



Render Time: 2026-05-09 05:10:58