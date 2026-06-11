O GLOBO Revela Ranking de Remunerações Profissionais por Estado com Dados da Receita Federal

Uma análise detalhada sobre a renda média de 130 atividades profissionais no Brasil, utilizando dados oficiais para mapear salários, bônus e a realidade do mercado de trabalho.

O jornal O GLOBO apresentou recentemente uma ferramenta interativa de grande relevância para quem deseja compreender a dinâmica salarial no território brasileiro. A iniciativa consiste em um ranking detalhado que utiliza dados oficiais da Receita Federal do Brasil, referentes ao ano de 2024, para mapear a renda média de 130 diferentes atividades profissionais em cada um dos estados da federação.

O objetivo principal é oferecer transparência e permitir que o cidadão verifique o desempenho financeiro de diversas ocupações, comparando a remuneração entre diferentes regiões do país. Para a construção dessa base de dados, houve uma colaboração técnica fundamental com o pesquisador Eliel Pelegrino, integrante da equipe do professor Marcio Couto, que atua como superintendente de Pesquisa da FGV Energia, garantindo assim um rigor metodológico na análise das informações coletadas.

Um ponto fundamental a ser destacado nesta análise é que a ferramenta não se limita a registrar apenas o salário base dos profissionais. A compilação de dados abrange a totalidade dos pagamentos efetuados por empregadores, o que inclui bônus, participações nos lucros e outras verbas extras. No caso específico dos servidores públicos, a pesquisa também contabiliza as chamadas verbas extras ou penduricalhos, que frequentemente elevam a remuneração final para além do vencimento básico.

Essa abordagem oferece uma visão muito mais fidedigna do poder aquisitivo real de cada categoria, pois reflete a estrutura completa de compensação financeira adotada pelas empresas e órgãos governamentais. Ao somar todos esses componentes, o ranking consegue identificar quais são, de fato, as profissões mais bem pagas em cada estado, revelando disparidades regionais e setoriais significativas.

Contudo, a metodologia aplicada possui recortes específicos que o usuário deve compreender para interpretar corretamente os resultados. A ferramenta considera exclusivamente a rubrica de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Isso significa que rendas provenientes de outras fontes, como aluguéis de imóveis ou rendimentos de aplicações financeiras, foram totalmente desconsiderados na comparação.

Além disso, há uma exclusão importante: a renda obtida por profissionais que atuam como pessoa jurídica, a famosa pejotização. Essa prática é extremamente comum em carreiras de alta remuneração no setor privado e entre profissionais liberais, como médicos, advogados e dentistas, que abrem CNPJs para reduzir a carga tributária.

Como a base de dados foca em contribuintes pessoas físicas, esses valores não aparecem no ranking, o que pode gerar a percepção de que certas profissões ganham menos do que a realidade do mercado sugere. Outro aspecto relevante é a ausência de dados relativos aos trabalhadores isentos da obrigatoriedade de declarar o Imposto de Renda.

Aqueles que possuem rendimentos abaixo do limite tributável não constam na base de dados da Receita Federal utilizada para o estudo, o que torna a ferramenta mais voltada para a análise de rendas médias e altas do que para a base da pirâmide salarial. Apesar dessas limitações, o recurso é inestimável para entender a valorização de certas competências em estados específicos.

Por exemplo, é possível observar como a demanda por certas especialidades técnicas em estados com forte polo industrial ou agropecuário reflete em salários mais elevados em comparação com outras regiões. Para potencializar a entrega desse conteúdo, o O GLOBO integrou a utilização do Irineu, sua aplicação de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar os leitores na navegação e compreensão de dados complexos.

É importante ressaltar que, embora a IA seja utilizada para processar e apresentar a informação, toda a produção de conteúdo permanece sob a supervisão rigorosa de jornalistas profissionais, garantindo a precisão e a ética editorial. Essa união entre tecnologia de ponta e curadoria humana permite que informações fiscais densas sejam transformadas em conhecimento acessível, promovendo um debate saudável sobre a equidade salarial e as oportunidades de carreira no Brasil contemporâneo, incentivando a população a buscar qualificações em áreas com melhor desempenho financeiro regional





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