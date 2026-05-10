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O Flamengo vê possível substituto de Pedro com Kauã Elias no Shakhtar Donetsk; Vale peso de KãliaAnimation's Yuk Ministerium Kanal

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O Flamengo vê possível substituto de Pedro com Kauã Elias no Shakhtar Donetsk; Vale peso de KãliaAnimation's Yuk Ministerium Kanal
FlamengoCampeonato BrasileiroKauã Elias
📆5/10/2026 3:45 PM
📰jornalodia
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O Flamengo possui atualmente um dos elencos mais velhos entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A média de idade é superior a 28 anos e há uma lacuna a ser preenchida no ataque. O Mengão busca alternativas para melhorar o elenco e se reforçar, e pode ter encontrado uma opção na Ucrânia, um atacante que atenda às características de se tornar o substituto de Pedro no comando de ataque rubro-negro. Kauã Elias, um atacante polivalente criado em Xerém, está vivendo seu melhor momento no Shakhtar Donetsk, onde tem sido uma opção para a equipe de Arda Turan. O atacante, de apenas 20 anos, tem sido uma das peças mais importantes na marcação dos 66 gols da equipe de Donetsk, tendo marcado seis gols e dado duas assistências em sua atual temporada. Suas poucas idade e potencial ofensivo são fatores determinantes para o Flamengo mostrar interesse no jogador.

O Flamengo possui atualmente um dos elencos mais velhos entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro . A média de idade é superior a 28 anos e há uma lacuna a ser preenchida no ataque.

O Mengão busca alternativas para melhorar o elenco e se reforçar, e pode ter encontrado uma opção na Ucrânia, um atacante que atenda às características de se tornar o substituto de Pedro no comando de ataque rubro-negro. Kauã Elias, um atacante polivalente criado em Xerém, está vivendo seu melhor momento no Shakhtar Donetsk, onde tem sido uma opção para a equipe de Arda Turan.

O atacante, de apenas 20 anos, tem sido uma das peças mais importantes na marcação dos 66 gols da equipe de Donetsk, tendo marcado seis gols e dado duas assistências em sua atual temporada. Suas poucas idade e potencial ofensivo são fatores determinantes para o Flamengo mostrar interesse no jogador. Boto, o diretor de futebol flamenguista, conhece bem o futebol ucraniano e conhece das dificuldades que se enfrentam para jogar e se destacar no país.

Ele também percebe a importância de rejuvenescer o elenco e mira o jovem atacante para as próximas transferências pendentes. No entanto, o Shakhtar não demonstra nenhuma interesse em negociar com os clubes brasileiros, especialmente com o Flamengo, que levou o jogador por 17 milhões de euros apenas em 2025.

A equipe ucraniana espera receber ao menos 35 milhões de euros por Kauã Elias, e isso pode dificultar a contratação do atacante, especialmente considerando a chance de disputar pela primeira vez a Champions League. Ver mais: Luciano Juba pode pintar no Mengão? Provável escalação do Flameng

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