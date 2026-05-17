O Fantasma dos Andes: Gato-Andino é Avistado em Área Protegida da Argentina

Um registro raro do gato-andino, espécie criticamente ameaçada, foi feito na Área Natural Protegida de La Payunia, trazendo esperança para a conservação da biodiversidade na Argentina.

Em uma descoberta que trouxe imensa alegria e entusiasmo para a comunidade científica e para os entusiastas da vida selvagem, a riqueza natural da província de Mendoza, na Argentina , foi novamente evidenciada.

O gato-andino, amplamente reconhecido como um dos felinos mais esquivos e severamente ameaçados de extinção em todo o continente americano, foi avistado na Área Natural Protegida de La Payunia, localizada no departamento de Malargüe, no oeste do país. Este registro, capturado por meio de câmeras de monitoramento estratégico, representa um marco significativo para a biologia da conservação, pois a espécie é extremamente difícil de ser localizada em seu habitat natural.

A Sociedade Argentina de Conservação da Vida Selvagem, conhecida como WCS Argentina, foi a responsável por documentar a presença do animal, confirmando que as áreas protegidas estão cumprindo seu papel fundamental de refúgio para a fauna silvestre. Popularmente apelidado de 'fantasma dos Andes', o Leopardus jacobita é um animal que desafia a observação humana devido ao seu comportamento furtivo, solitário e a sua capacidade extraordinária de camuflagem.

As imagens obtidas mostram o felino movendo-se com precisão entre as formações rochosas, onde sua pelagem se funde quase perfeitamente com a paisagem árida e vulcânica de Mendoza. Esta característica torna cada novo avistamento um evento de enorme relevância científica, pois fornece dados preciosos sobre a distribuição geográfica e os padrões de movimentação de uma espécie que vive no limite da sobrevivência.

Atualmente, estima-se que existam menos de 2.200 indivíduos adultos espalhados pelas regiões montanhosas da Argentina, Bolívia, Chile e Peru, o que coloca o gato-andino como o único felino das Américas classificado na categoria de em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A Dra.

María José Bolgeri, bióloga e gerente de manejo regenerativo da WCS Argentina, enfatizou que cada nova descoberta deste tipo é uma notícia magnífica, pois valida a eficácia das estratégias de preservação implementadas na região. Para os especialistas, a confirmação de que o gato-andino ainda habita a área de La Payunia demonstra que os esforços de conservação estão gerando resultados concretos e tangíveis.

A importância de La Payunia como santuário ecológico é imensa, sendo lar não apenas do gato-andino, mas de outras espécies emblemáticas e vulneráveis, como pumas, condores andinos, raposas e guanacos. O uso de tecnologia de ponta, como sensores de movimento e armadilhas fotográficas, tem sido essencial para monitorar a fauna local sem interferir no comportamento natural dos animais, permitindo que os pesquisadores compreendam melhor as pressões ambientais que essas espécies enfrentam.

Além do impacto científico imediato, este avistamento serve como um alerta sobre a fragilidade dos ecossistemas de altitude. A sobrevivência do gato-andino depende intrinsecamente da preservação de vastas extensões de terra intocadas, onde ele possa caçar e se reproduzir sem a interferência humana direta ou a fragmentação de seu habitat. A presença deste felino em Mendoza e em Neuquén reforça a necessidade de políticas públicas rigorosas de proteção ambiental e de um investimento contínuo em pesquisas de campo.

A luta contra a extinção do fantasma dos Andes é, na verdade, uma luta pela manutenção do equilíbrio ecológico de toda a cordilheira, garantindo que as gerações futuras possam conhecer a biodiversidade única que define a paisagem sul-americana. Através da vigilância constante e da cooperação entre organizações internacionais e governos locais, há uma esperança renovada de que a população desta espécie possa se estabilizar e, eventualmente, crescer, revertendo a tendência de declínio que a assombra há décadas





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