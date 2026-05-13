O Dilema de Carlo Ancelotti: A Luta de Neymar por uma Vaga na Seleção

Análise detalhada sobre a dificuldade tática de Carlo Ancelotti em integrar Neymar ao esquema intensivo da Seleção Brasileira para o Mundial.

O cenário atual dentro da Confederação Brasileira de Futebol é de intensa reflexão e debates estratégicos. O ponto central de todas as conversas nos corredores da entidade é a situação de Neymar Jr. A grande questão que assombra a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti não é sobre a qualidade técnica do atleta, mas sim sobre a sua aplicabilidade tática no modelo de jogo pretendido para a Seleção Brasileira .

Com a convocação dos vinte e seis jogadores prevista para a próxima segunda-feira, o tempo urge. Neymar terá a oportunidade de entrar em campo hoje, no Couto Pereira, enfrentando o Coritiba em uma partida decisiva da Copa do Brasil. Este confronto representa a penúltima chance real para que o craque do Santos demonstre ao treinador italiano que possui a condição física e a disposição tática necessárias para somar ao grupo no Mundial, que terá início em apenas trinta dias.

A dúvida persiste: onde, exatamente, encaixar um jogador de tamanha magnitude em um sistema que prioriza a coesão coletiva sobre o brilho individual? Para compreender a hesitação de Ancelotti, é preciso analisar a estrutura tática que ele pretende implementar. O técnico italiano busca dar à Seleção Brasileira um nível de competitividade que permita enfrentar as potências mundiais em pé de igualdade. Para isso, ele projeta um sistema de 4-2-4, onde a intensidade é a palavra de ordem.

A ideia é utilizar os jogos da fase inicial contra Marrocos, Haiti e Escócia para automatizar as movimentações e, principalmente, a marcação. Ancelotti acredita que o caminho para avançar nas fases eliminatórias passa obrigatoriamente por atacantes que se doem na marcação da saída de bola adversária, pressionando a defesa rival com vigor e rapidez. No planejamento atual, a linha de frente principal contaria com Matheus Cunha atuando recuado, servindo de apoio para Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha.

A reserva seria composta por Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan. Note-se que todos esses atletas possuem características de mobilidade e entrega defensiva que Ancelotti considera fundamentais para o sucesso do plano. No Santos, sob o comando de Cuca, Neymar tem desempenhado um papel diferente. Ele atua em uma linha de três jogadores, flanqueado pelos argentinos Rollheiser e Barreal, com Gabriel Barbosa como a referência máxima no ataque.

Em cenários onde Gabigol não está presente, a dinâmica muda levemente com o jovem Gabriel Bontempo, mas Neymar continua sendo o centro criativo, infiltrando pelo meio ou partindo da esquerda. Embora sua participação ofensiva seja indiscutível e sua capacidade de criar chances seja extraordinária, há um ponto crítico: a recomposição. O craque contribui minimamente com a fase defensiva, preferindo poupar energias para as transições ofensivas.

Em um futebol moderno e exigente como o que Ancelotti prega, essa lacuna torna-se um problema grave. Os jovens talentos que brilham na Europa já estão acostumados a esse ritmo frenético de ida e volta, colocando Neymar em uma desvantagem competitiva considerável na disputa por uma vaga na lista final. Apesar de todas as dificuldades táticas, a genialidade de Neymar ainda exerce um magnetismo forte sobre a comissão técnica.

Existe a possibilidade remota, discutida nos bastidores, de que Ancelotti tente encaixá-lo não como atacante, mas entre os meias. O treinador definiu a convocação de cinco meio-campistas, com nomes como Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo e Lucas Paquetá ou Andrey Santos. Se Neymar conseguir provar nos próximos cento e oitenta minutos de jogo que recuperou a intensidade e a eficácia, ele poderia, hipoteticamente, ocupar uma dessas vagas.

A versatilidade de alguns defensores convocados poderia abrir a brecha necessária para que o astro fosse incluído no grupo de quatorze jogadores de composição variada. No entanto, a decisão final dependerá inteiramente da capacidade de Neymar se adaptar às exigências de um jogo coletivo e sacrificial, abandonando a zona de conforto do talento puro para se tornar uma peça funcional na engrenagem de Ancelotti.

O destino do camisa dez na próxima Copa do Mundo está, portanto, pendurado por um fio de esforço e disciplina tática





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