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O dilema das adidâncias: Investigação sobre delegado da PF nos EUA abre crise diplomática

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O dilema das adidâncias: Investigação sobre delegado da PF nos EUA abre crise diplomática
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📆4/21/2026 9:10 PM
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A conduta de um delegado da PF nos Estados Unidos gera debate sobre os limites da atuação de policiais brasileiros em missões internacionais e o risco de violação de soberania.

O recente escândalo envolvendo a atuação do delegado Marcelo Ivo , da Polícia Federal (PF), que exercia a função de oficial de ligação junto à agência de imigração dos Estados Unidos (ICE), trouxe à tona uma discussão crítica sobre os limites da atuação de agentes brasileiros no exterior. A presença de servidores da PF em mais de 30 países, sob o formato de adidâncias ou oficialatos, visa promover a cooperação internacional no combate ao crime transnacional.

Contudo, a investigação em curso nos Estados Unidos aponta para uma possível extrapolação dessas atribuições, levantando questionamentos jurídicos e diplomáticos sobre a soberania e as funções exercidas por esses profissionais fora das fronteiras nacionais. De acordo com informações obtidas, o papel desses delegados, escrivães e agentes em solo estrangeiro é estritamente diplomático e de cooperação técnica. Eles não possuem, sob hipótese alguma, poder de polícia para realizar investigações, prisões ou diligências por conta própria no país que os acolhe. As autoridades norte-americanas, por meio de investigações rigorosas, buscam esclarecer se o delegado Marcelo Ivo teria se excedido em suas funções, incorrendo em crimes como abuso de autoridade, falsidade ideológica e improbidade administrativa. Caso os indícios sejam confirmados, o governo brasileiro encontrar-se-á em uma posição delicada, sendo praticamente impossível contestar uma eventual expulsão do servidor, dado que a atuação investigativa unilateral configura uma violação direta das leis locais e dos acordos de cooperação internacional firmados entre as nações. Este cenário gera preocupação em outros blocos, especialmente na Europa, onde o caso é acompanhado de perto por autoridades que temem qualquer ingerência indevida sob o pretexto de cooperação policial. O rigor com que o governo dos Estados Unidos trata o caso serve como um alerta para a diplomacia brasileira, que busca expandir sua rede de contatos internacionais. Atualmente, o governo planeja estabelecer novas adidâncias em países como Alemanha, Austrália, Áustria, Emirados Árabes, Equador, Índia, Panamá e Suíça. O desafio, agora, para a alta cúpula da Polícia Federal é revisar os protocolos de treinamento e fiscalização desses servidores. É imperativo que os oficiais de ligação compreendam que sua presença internacional é regida por normas estritas de diplomacia e intercâmbio de informações, e não por uma extensão da jurisdição policial brasileira. A confiança entre as agências de inteligência depende da manutenção desses limites, e qualquer desvio, como o suposto caso do delegado Ivo, pode comprometer parcerias estratégicas valiosas para o combate ao crime organizado global

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