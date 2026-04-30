O Diabo Veste Prada 2: nostalgia e atualização em nova aventura de Andy e Miranda

A sequência de 'O Diabo Veste Prada' chega 20 anos após o original, reunindo Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt em uma trama que reflete as mudanças na moda, no cinema e no mundo. Com um orçamento elevado e temas atuais, o filme promete ser um blockbuster global.
Com glamour, looks impecáveis e humor afiado, ' O Diabo Veste Prada 2 ' une nostalgia e atualização 20 anos após o original. A aguardada sequência do clássico de 2006, baseada no best-seller de Lauren Weisberger, reúne novamente o elenco estelar: Meryl Streep , Anne Hathaway , Emily Blunt e Stanley Tucci.
Desta vez, a trama explora as transformações na indústria da moda, com Andy Sachs (Hathaway) enfrentando novos desafios na revista Runway, agora sob o comando da icônica Miranda Priestly (Streep). O filme aborda temas contemporâneos como sustentabilidade, o impacto das redes sociais e a evolução dos ambientes profissionais, mantendo o charme e a comicidade que marcaram o original.
A produção, com um orçamento estimado em US$ 150 milhões, reflete a mudança de percepção da indústria cinematográfica em relação a filmes liderados por mulheres. Enquanto o primeiro filme foi considerado uma 'comédia para meninas' e teve um orçamento modesto de US$ 35 milhões, a sequência é tratada como um blockbuster global. Meryl Streep destacou essa evolução em entrevista recente, afirmando que, hoje, os estúdios reconhecem o potencial de histórias com protagonistas femininas.
A turnê de promoção do filme incluiu paradas em cidades como Cidade do México, Tóquio, Seul e Londres, com uma estreia de gala no Rio de Janeiro, onde um tapete vermelho de 300 metros uniu o Theatro Municipal ao Cine Odeon. Além das mudanças na moda e no cinema, o filme também retrata a transformação do mundo nos últimos 20 anos.
Em 2006, o Brasil vibrava com a seleção de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká na Copa da Alemanha, enquanto o Orkut dominava as redes sociais. Hoje, plataformas como Instagram e TikTok moldam a comunicação, e a indústria da moda enfrenta pressões por sustentabilidade e diversidade.
'O Diabo Veste Prada 2' chega em um momento em que a nostalgia se mistura com a necessidade de atualização, oferecendo uma reflexão sobre como o mundo mudou e como as relações profissionais e pessoais se adaptaram. Apresentadora e fã do original, Sabrina comenta: 'Sou completamente apaixonada por moda, então estes filmes têm tudo a ver comigo. Amo a Meryl Streep, a Anne Hathaway e toda a turma.
Tem dias que eu acordo meio Miranda, tem dias que acordo meio Emily e tem dias que sou as duas no mesmo dia.
Anne Hathaway pediu modelos menos 'esqueléticas' em 'O Diabo Veste Prada'
Diretor explica o motivo de Gisele Bündchen não retornar em 'O diabo veste Prada 2'Modelo brasileira fez participação marcante no longa original lançado em 2006
Lady Gaga e Doechii compõem trilha de "O Diabo Veste Prada 2"
'O Diabo Veste Prada 2': saiba o que dizem os críticos sobre a sequência
O Diabo Veste Prada 2: Filme Aborda Diversidade e Mudanças na ModaSequência aguardada chega aos cinemas com foco na evolução do jornalismo e da indústria da moda, incluindo a representatividade de modelos mid e plus-size. Meryl Streep e Anne Hathaway revelam bastidores da busca por maior diversidade no filme.
Mulher que inspirou Emily em 'O Diabo Veste Prada' desabafa: 'Exposição'
