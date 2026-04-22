O Destino de Maykel Osorbo: Entre a Diplomacia e o Cárcere em Cuba

O rapper e ativista Maykel Osorbo, preso político cubano, está no centro de intensas negociações entre Washington e Havana, enquanto o governo de Díaz-Canel mantém sua retórica de negação.

Na prisão de segurança máxima de Guanajay, a sudoeste de Havana, circula uma notícia que desperta intensas conversas entre os reclusos: um de seus companheiros, o rapper Maykel Osorbo , poderia estar em liberdade dentro de apenas duas semanas. Esse é o prazo que, segundo fontes do Departamento de Estado ao veículo americano USA Today, Washington estabeleceu ao governo cubano como parte das negociações diplomáticas em curso. Osorbo, no entanto, mantém uma postura cautelosa.

Ele já testemunhou outras promessas de soltura, pactos com o Vaticano e momentos de expectativa política que terminaram sem resultados concretos. Quando Cuba anunciou, no início de 2025, a libertação de mais de 500 detentos, os amigos de Osorbo perguntaram se ele tinha esperanças de estar na lista. Ele respondeu com um desabafo resignado: Eu não tenho sorte. Nunca me aconteceu nada de bom. Nesta terça-feira, em um telefonema apressado da prisão, onde cumpre uma pena de nove anos, o artista reafirmou que prefere não perder tempo alimentando ilusões e permanece apenas aguardando o desfecho das negociações. Caso o diálogo entre Havana e Washington resulte na libertação dos mais de 700 presos políticos que ainda permanecem detidos, Osorbo garante que sua essência não mudará. Ele se define como um músico, um cubano que enfrentou uma vida difícil e se reergueu incontáveis vezes. Contudo, deixa claro que sua resiliência tem limites: se as autoridades decidirem, por pura maldade, mantê-lo encarcerado, ele enfrentará as consequências com a mesma firmeza que sempre pautou sua trajetória. Os nomes de Osorbo e de Luis Manuel Otero Alcántara, dois dos prisioneiros políticos mais proeminentes da ilha, foram o centro de um encontro secreto ocorrido em 10 de abril em Havana, marcando a primeira delegação oficial dos EUA a dialogar com os cubanos desde a era Obama. Donald Trump, ao assumir o comando, colocou o tema em uma pauta mais ampla, que inclui desde a captura de Nicolás Maduro até um suposto desejo de promover um novo amanhecer para Cuba, colocando em destaque a situação de dois artistas negros de origens humildes da Havana Velha, cujas vozes e talentos incomodaram profundamente a estrutura estatal. Osorbo acumula dois prêmios Grammy, enquanto Otero Alcántara foi nomeado uma das 100 personalidades mais influentes pela revista Time. As condenações, baseadas em acusações de desobediência e desordem pública, são vistas pela comunidade internacional como tentativas deliberadas de silenciar o Movimento San Isidro e o ativismo artístico que denunciava a censura do Decreto 349. Mesmo diante das evidências, o presidente Miguel Díaz-Canel continua negando a existência de presos políticos no país. Em uma entrevista recente à NBC News, o mandatário cubano rotulou as acusações de violação de direitos humanos como uma parafernália de conceitos enviesados, afirmando que a existência de opositores não torna o sistema uma ditadura. Enquanto o governo tenta limpar sua imagem no cenário externo, a história pessoal de Osorbo, que desde a infância enfrentou a ausência da mãe e as duras realidades das ruas, continua sendo um lembrete vivo da tensão entre a liberdade de expressão e a repressão sistêmica em Cuba. A expectativa agora é se a diplomacia será capaz de devolver a liberdade a esses ícones da cultura dissidente





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Maykel Osorbo Direitos Humanos Presos Políticos Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estreito de Ormuz segue 'deserto' em meio a impasse entre EUA e IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Perto do fim de cessar-fogo, paira incerteza sobre novas negociações entre Irã e EUAA trégua assinada termina na próxima quarta-feira

Read more »

Estados Unidos da un ultimátum de dos semanas a Cuba para que libere a presos políticos de alto perfilEn una reunión secreta en La Habana el 10 de abril, Washington presionó para la excarcelación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo además del resto de prisioneros

Read more »

Un daguerrotipo de la Barcelona de 1848: una de las joyas adquiridas por la Generalitat en 2025Patrimonio destinó casi 5 millones a compras para la Colección Nacional, entre ellas la Colección Forvm de fotografía

Read more »

Horóscopo do dia para Ana Paula, Milena e Juliano, finalistas do BBB 26Astros aconselham discrição e falam de destino

Read more »

Clima esquenta no Mangueirão: Discussão entre Thiago Mendes e Pumita marca duelo entre Vasco e PaysanduUm desentendimento entre os jogadores Thiago Mendes e Pumita Rodríguez durante o intervalo agitou o confronto entre Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil no Mangueirão.

Read more »