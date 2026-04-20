O despertar dourado do Uruguai: A ascensão mundial do azeite uruguaio

Descubra como o Uruguai se consolidou como uma referência global na produção de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, unindo terroir privilegiado, inovação e experiências de oleoturismo memoráveis.

O Uruguai tem transcendido fronteiras e desafiado a tradição ao se posicionar como um gigante emergente no mercado mundial de azeites de oliva extra virgem. Diferente de países focados apenas em escala industrial, a nação uruguaia adotou uma filosofia de excelência, priorizando a qualidade superior em detrimento do volume. Estrategicamente localizado entre os paralelos 30 e 35, o país desfruta de uma condição climática privilegiada, inserida na cobiçada zona de ouro da olivicultura.

Esta posição geográfica, semelhante à das regiões mediterrâneas mais respeitadas, permite o cultivo de mais de 20 variedades distintas, como Arbequina, Picual, Leccino, Frantoio e Coratina, que encontram no terroir uruguaio as condições ideais para desenvolver aromas e sabores únicos, frequentemente premiados em competições internacionais de prestígio como o Concurso Mundial de Azeite de Nova York. A trajetória de sucesso começou a ganhar tração significativa por volta de 2010, impulsionada por investimentos robustos e pela entrada de players visionários no mercado. A Bodega Garzón, sob a tutela da Agroland, foi o grande motor dessa transformação, pavimentando o caminho para que produtores menores, porém igualmente dedicados, pudessem brilhar. Atualmente, o país contabiliza cerca de 30 marcas de referência, com um histórico invejável de conquistas: desde 2014, os produtores uruguaios acumularam dezenas de medalhas de ouro e prata. Maldonado emerge como o epicentro dessa atividade, onde o frescor constante que sopra do Atlântico modera as temperaturas, criando um clima temperado que favorece o desenvolvimento complexo da azeitona. Produtores como Finca Cosima, Lote 8 e Chacra La Anyta exemplificam a abordagem artesanal e consciente, onde o manejo busca o equilíbrio entre o respeito ambiental e a produção técnica rigorosa, evitando o uso excessivo de químicos e priorizando a colheita precoce para garantir frescor absoluto. Para quem visita o país, a experiência de oleoturismo oferece uma imersão profunda que vai além da simples degustação. Lugares como a Bodega Oceânica José Ignacio integram a produção de azeites O’33 com a sofisticação da gastronomia de Fernando Trocca, permitindo que os visitantes acompanhem a colheita sazonal entre março e maio. Já a Colinas de Garzón representa o ápice da infraestrutura turística, oferecendo desde tours de trator por extensos olivais até a oportunidade única de participar do processo de envase do próprio azeite. A combinação entre vinhos premiados, pães de fermentação natural e azeites colhidos e prensados no mesmo terroir cria uma experiência sensorial completa. O sucesso uruguaio não é um acidente, mas o resultado de duas décadas de aprendizado, experimentação e uma paixão inabalável pela terra, que hoje coloca o Uruguai com mérito absoluto entre os produtores mais respeitados do mundo





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