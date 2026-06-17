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O Desafio da Reeleição: Lula e a Construção de uma Nova Maioria no Brasil

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O Desafio da Reeleição: Lula e a Construção de uma Nova Maioria no Brasil
LulaEleições 2026Brasil
📆6/17/2026 3:07 PM
📰cartacapital
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Análise do cenário político brasileiro às vésperas das eleições de 2026, destacando os avanços do governo Lula, a persistência do bolsonarismo e a necessidade de uma nova coalizão para governar.

Em outubro de 2026, o Brasil se prepara para mais uma eleição presidencial em um cenário de profunda polarização entre forças democráticas e a extrema-direita bolsonarista.

Esse quadro político não é passageiro; tornou-se o novo normal na América Latina, como demonstram eleições recentes na região. O processo eleitoral brasileiro ocorre em meio a uma mudança de paradigma na política externa dos EUA, que volta a priorizar o Cone Sul, utilizando pressões diplomáticas, econômicas e militares para garantir sua influência.

Ao mesmo tempo, o avanço global da China provoca desorganização das regras de comércio internacional e conflitos regionais, como a guerra indireta contra o Irã, e intervenções em nações soberanas, seja diretamente, como na Venezuela, ou por estrangulamento, como em Cuba, ou imposição de tarifas como retaliação política, caso do Brasil. Nesse contexto desafiador, o povo brasileiro novamente se depara com um dilema existencial: cerrar fileiras na defesa de valores civilizatórios e humanistas, resguardar a soberania nacional como bem irrenunciável, ou sucumbir à barbárie e renunciar à independência, tornando-se títere do imperialismo norte-americano.

Em 2022, a eleição de Lula foi fundamental para garantir a democracia e a retomada da estabilidade institucional, ainda que turbulenta e com governabilidade precária. Seu governo estabeleceu as bases materiais para reconstruir o país, dilapidado pelo desgoverno de Jair Bolsonaro. O Brasil saiu do Mapa da Fome, cresceu acima da média mundial, atraiu investimentos, estabilizou as contas públicas, reduziu a inflação, gerou milhões de empregos e ampliou a renda do trabalho, diminuindo timidamente as desigualdades sociais.

Retomou políticas públicas fundamentais: o Bolsa Família foi ampliado, o Minha Casa Minha Vida voltou a construir habitações populares, o Farmácia Popular foi reabilitado, e Educação, Saúde e Ciência retornaram à agenda do governo. O salário mínimo voltou a ter política de reajuste permanente. Iniciativas importantes foram aprovadas no Congresso, como a reforma tributária e a isenção de Imposto de Renda até 5 mil reais, promessa de campanha e medida de justiça tributária.

A MP do Desenrola 2 e o histórico programa de renegociação de dívidas também são marcos. Rememorando períodos anteriores, qualquer analista diria que a campanha à reeleição estaria pavimentada. Mas a política não é mais a mesma dos tempos de Lula 1, Lula 2 e Dilma, quando as políticas que mudaram a vida dos brasileiros foram instituídas e as forças progressistas acumularam grande capital político e eleitoral.

Hoje, Lula tem ligeira vantagem sobre Flávio Bolsonaro, que está enredado no escândalo do Banco Master e no tarifaço de Trump contra o Brasil a seu pedido. Apesar da corrupção descarada e da sabotagem ao próprio país, o bolsonarismo mantém um eleitorado cativo significativo, sinalizando a resiliência desse campo e a persistência de um forte sentimento anti-esquerda em larga parcela da população. Por isso, nada de salto alto: teremos uma eleição duríssima pela frente.

Mas é fato que entramos na batalha tendo o que mostrar e em condições de conquistar essa vitória. No entanto, além de vencer, temos o desafio de construir uma nova maioria política no Brasil, capaz de alterar a correlação de forças na sociedade e no Congresso Nacional, para dar sustentação popular e legislativa a um projeto de desenvolvimento liderado por Lula.

Esse projeto precisa falar do Brasil real, dialogar com os anseios da maioria do povo trabalhador, animar as esperanças da população no presente e dar perspectivas de futuro para a juventude. Ao mesmo tempo, deve travar a disputa política de peito aberto, desmascarando o bolsonarismo corrupto e entreguista que subordina os interesses nacionais aos desígnios estrangeiros. Ao fazê-lo, precisa evidenciar para o eleitorado que só será possível transformar o país reelegendo Lula e parlamentares que defendam esse projeto político.

Devemos mostrar que é impossível governar um país com as graves contradições do Brasil com metade do orçamento público comprometido com o pagamento de juros da dívida e sendo chantageado politicamente a cada votação no Congresso. Sem um Congresso mais comprometido e qualificado, governar torna-se uma permanente redução de danos.

Essa nova maioria precisa contar com o povo nas ruas e nas redes, organizado e com capacidade de mobilização para mudar essa política econômica perversa, esse dogma neoliberal, que emperra o crescimento econômico e drena mais de 1 trilhão de reais por ano para premiar o insaciável apetite dos especuladores financeiros, a partir dos juros extorsivos praticados pelo Banco Central independente. Portanto, a eleição de 2026 não é apenas sobre Lula ou Bolsonaro, mas sobre o futuro do Brasil como nação soberana e justa

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