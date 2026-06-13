O delay nas transmissões esportivas: por que sua TV pode estar atrasada em relação ao streaming?

Entenda as diferenças técnicas entre TV aberta e streaming e a disputa entre Globo e CazéTV na transmissão da Copa do Mundo.

A diferença de tempo entre a transmissão de jogos ao vivo pela TV aberta e por plataformas de streaming gerou debates acalorados nas redes sociais durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Enquanto muitos torcedores acompanhavam pelo canal CazéTV, de Casimiro Miguel, alguns perceberam que o gol de empate de Vinícius Júnior foi exibido com um atraso de cerca de 30 segundos em relação à transmissão tradicional da Globo. Esse fenômeno, conhecido como delay ou latência, é inerente aos serviços de streaming devido à necessidade de processamento, fragmentação e armazenamento temporário dos dados para garantir estabilidade e qualidade de imagem.

O diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Luiz Carlos Abrahão, explica que não existe transmissão sem delay, mas as tecnologias atuais buscam reduzi-lo a níveis praticamente imperceptíveis. Técnicas como LL-HLS (Low Latency HTTP Live Streaming) e WebRTC têm sido adotadas para diminuir o tamanho dos blocos de vídeo e otimizar o uso do buffer, que é uma área de armazenamento temporário na memória.

No entanto, quanto menor o buffer, maior o risco de travamentos e quedas de qualidade diante de oscilações da conexão. Por isso, o buffer continua sendo um elemento essencial para garantir uma experiência estável ao usuário. Na transmissão por TV aberta digital, o atraso é reduzido para apenas 2 a 4 segundos, pois o sinal é codificado rapidamente e irradiado por ondas de rádio que viajam na velocidade da luz, com processamento em tempo real por hardware dedicado.

Já no streaming, o sinal precisa ser convertido em múltiplas resoluções (transcodificação) e fragmentado em pequenos arquivos chamados chunks, geralmente de 2 a 6 segundos. Esses pacotes percorrem redes de distribuição de conteúdo (CDNs) até chegar ao dispositivo do usuário, onde ficam armazenados temporariamente no buffer. Esse processo individualizado para cada conexão aumenta a latência. A disputa entre Globo e CazéTV pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo intensificou o debate sobre o delay.

Há cerca de três semanas, a Globo iniciou a campanha 'Fique Antenado' para promover a antena digital, destacando a menor latência de sua transmissão em comparação ao streaming. Casimiro Miguel respondeu com uma provocação: 'Rapaz! Já comprou sua antena? Não?

Sintoniza na CazéTV! É, tem gente que vai comprar antena não vai achar o jogo, hein?

'. Apesar do tom humorístico, a mensagem reforçou que apenas a CazéTV (via YouTube, Prime Video e Disney+) exibirá todas as 104 partidas do torneio, enquanto a Globo e o Sportv transmitem 55 partidas, e o SBT, NSports e GE TV, 32 cada. Portanto, a campanha contra o delay se restringe a uma parte da competição, deixando os torcedores com a escolha entre menor latência ou cobertura completa.

A tecnologia de transmissão continua evoluindo, mas a decisão final cabe ao espectador, que deve ponderar entre a rapidez da TV aberta e a conveniência e variedade do streaming. As emissoras, por sua vez, investem em infraestrutura para minimizar as diferenças e oferecer a melhor experiência possível ao público





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delay Streaming TV Aberta Copa Do Mundo Cazétv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBT, Globo e CazéTV: veja como foi a guerra do delay na abertura da CopaA partida entre o México e África do Sul também deu o pontapé inicial em uma disputa paralela entre Globo, SBT e CazéTV pelo delay.

Read more »

Globo provoca CazéTV após México x África do Sul na Copa do Mundo; vejaGeTV publica vídeo provocando CazéTV e ironizando o delay nas transmissões da Copa do Mundo de 2026. Veja mais...

Read more »

CazéTV enfrenta críticas por transmissão da Copa do MundoA emissora CazéTV foi criticada por destacar o crescimento no número de inscritos ligados à cobertura do torneio da Copa do Mundo. A ação gerou debates sobre a adesão da emissora aos direitos de transmissão.

Read more »

CazéTV, Globo e SBT: quem liderou a audiência na abertura da Copa do Mundo?A abertura da Copa do Mundo de 2026, realizada na última quinta-feira (11), movimentou a disputa pela audiência entre Globo, SBT e CazéTV.

Read more »