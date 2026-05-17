O Datafolha divulga pesquisa com Lula e Flávio Bolsonaro empatados no 2º turno

Uma pesquisa do Datafolha indica que, nos três cenários de segundo turno pesquisados, Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados.

Datafolha 2º turno: Lula e Flávio têm 45% das intenções de voto O Datafolha divulgou uma nova pesquisa com intenção de voto na eleição presidencial .

O cenário de primeiro turno é com a pesquisa estimulada, quando o pesquisador dá as opções aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi realizado na últimas terça (12) e quarta-feira (13). E a maioria das entrevistas foi feita antes da revelação das conversas entre o senador Flavio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Lula, do PT, somava 39%, em abril. Agora, 38%. Com a margem de erro, de 36% a 40%. Flávio Bolsonaro, do PL, tinha 35% e manteve o número em maio.

Com a margem, de 33% a 37%. Lula e Flávio Bolsonaro empatam dentro da margem de erro. Ronaldo Caiado, do PSD, marcava 5%. Agora, 3%.

Romeu Zema, do Novo, aparecia com 4%. Agora, 3%. Caiado e Zema estão empatados. Renan Santos, do Missão: 2%, em abril.

E continua com 2%. Samara Martins, do UP, e Augusto Cury, do Avante, não pontuaram em abril. Agora, tem 2%. Votos em branco, nulo ou nenhum dos candidatos eram 10%.

Agora, 9%. Em segundo turno, o Datafolha pesquisou três cenários. No primeiro, a disputa é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula apareceu com 45%; Flávio Bolsonaro com 45%.

O segundo cenário é com Lula e Ronaldo Caiado. Lula apareceu com 46%; Caiado com 39%. O terceiro cenário é com Lula e Romeu Zema. Lula apareceu com 46%.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, em 139 municípios, na terça e na quarta-feira. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral





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