O Corinthians finalizou as pendências salariais após o atraso no pagamento, segundo a CNN Brasil

O Corinthians finalizou as dívidas salariais com o elenco e a comissão técnica depois de um atraso no pagamento, de acordo com informações obtidas pela CNN Brasil.

O Corinthians finalizou as dívida s salariais com o elenco e a comissão técnica, no dia 12 de maio, após o atraso no pagamento, conforme informações obtidas pela CNN Brasil.

Em grave crise financeira, o Corinthians não conseguiu pagar quanto estava devendo na última quinta-feira (7), o quinto dia útil do mês de maio e data prevista para a realização da operação. Jogadores e a comissão técnica foram informados do atraso, e trataram o cenário com normalidade. O atraso restou somente entre os jogadores e a comissão técnica. Os demais funcionários do Timão receberam o salário integral e normalmente na data correta.

Sobre a dívida do Corinthians: A dívida do Corinthians atualiza-se a cerca de R$ 2,7 bilhões, com aumento de cerca de R$ 200 milhões em relação a 2024, primeiro ano da gestão de Augusto Melo. O Timão encerrou 2025 com déficit de R$ 143,4 milhões e arrecadação operacional líquida de R$ 810,1 milhões. Quanto à dívida total, cerca de R$ 2 bilhões pertencem ao clube, além de R$ 642 milhões do financiamento da Neo Química Arena





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