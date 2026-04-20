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O Controle Estratégico do Estreito de Ormuz: O Novo Trunfo Geopolítico do Irã

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O Controle Estratégico do Estreito de Ormuz: O Novo Trunfo Geopolítico do Irã
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📆4/20/2026 10:19 AM
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O Irã busca formalizar o controle total sobre o Estreito de Ormuz como ferramenta de pressão geopolítica e segurança nacional, intensificando tensões com vizinhos e potências internacionais.

A tensão geopolítica em torno do Estreito de Ormuz atingiu um ponto crítico, transformando a hidrovia em um dos principais tabuleiros de xadrez da estratégia militar iraniana. Ebrahim Azizi, figura central da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e atual presidente da Comissão de Segurança Nacional, declarou à BBC que o controle sobre o fluxo marítimo é um direito inalienável do país.

O governo iraniano prepara um projeto de lei, fundamentado no artigo 110 da Constituição, que visa formalizar a autoridade das forças armadas sobre a segurança marítima e ambiental da região. Esta iniciativa não é vista apenas como uma medida de segurança, mas como uma ferramenta de pressão estratégica a longo prazo, em um cenário onde o conflito militarizado favorece a ascensão das alas mais linha-dura do regime, especialmente após uma série de baixas significativas provocadas por ataques israelenses. A estratégia de Teerã vai muito além da resposta imediata a crises; trata-se de consolidar o Estreito de Ormuz como uma alavanca de dissuasão. O pesquisador Mohammad Eslami, da Universidade de Teerã, destaca que a prioridade pós-guerra é garantir que a estrutura iraniana para o estreito permaneça intacta. Embora o governo afirme estar aberto a discutir benefícios para outras nações, a condição de soberania e controle exclusivo sobre o tráfego de petroleiros e navios de gás é inegociável. Essa postura tem gerado fricções diplomáticas intensas. Anwar Gargash, diplomata dos Emirados Árabes Unidos, classificou as ações iranianas como um ato de pirataria hostil, alertando que a tentativa de monopolizar uma rota comercial internacional cria um precedente perigoso. Em contrapartida, Azizi rotulou os Estados Unidos como os maiores piratas do mundo, reforçando a narrativa de resistência contra a presença de bases militares americanas na região do Golfo. Internamente, o cenário apresenta nuances de incerteza, conforme observado em uma recente divergência pública envolvendo o Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. Após o ministro emitir comentários interpretados como uma sinalização de flexibilidade em relação à reabertura da hidrovia, ele foi alvo de duras críticas por parte de veículos de comunicação ligados à Guarda Revolucionária, como a agência Mehr e a Tasnim. Esses órgãos argumentaram que tal abertura permitiu que o presidente Donald Trump se declarasse vitorioso prematuramente. Apesar desses sinais de discordância, figuras como Azizi insistem que não há fissuras reais na elite do poder. Ele reitera que, quando o assunto é a segurança nacional, as abordagens internas convergem para uma política de controle absoluto. O destino das rotas marítimas, portanto, permanece sob a tutela dos mais altos escalões do Estado iraniano, que continuam a ver o estreito não apenas como uma via de trânsito, mas como o principal trunfo geopolítico do país no tabuleiro internacional

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