O Conflito Irã-EUA e a Reconfiguração do Comércio Global: Uma Análise Além das Tarifas

A tensão entre Irã e Estados Unidos, e a consequente fragilização da liberdade de navegação e do multilateralismo, indicam uma reconfiguração profunda do comércio global. Este artigo explora as implicações econômicas de um mundo onde rotas comerciais são politizadas, a incerteza aumenta e as instituições internacionais enfraquecem, superando o impacto das tradicionais barreiras tarifárias.

Durante meses, o debate econômico global foi dominado pelas tarifas de Donald Trump. As cifras circulavam com precisão quase científica: 25% aqui, 145% ali, retaliações chinesas, isenções seletivas e um gotejar de incerteza que corroeu a confiança empresarial em todo o mundo. Compreensível.

Mas há algo muito mais grave do que as tarifas, algo que o conflito com o Irã colocou sobre a mesa com uma clareza que não deveríamos ignorar: a possibilidade de que o comércio mundial deixe de fluir, simplesmente, porque os barcos não podem navegar. A liberdade de navegação — freedom of navigation, na terminologia estratégica anglo-saxônica — é o princípio que possibilita que 90% do comércio mundial se mova por mar. Tem sido, desde 1945, uma garantia estadunidense. Não no sentido de que Washington a concedesse graciosamente, mas no sentido de que a potência hegemônica tinha a capacidade e a vontade de impor essa ordem: nenhum ator regional podia controlar unilateralmente uma rota comercial crítica sem enfrentar consequências. Esse sistema, com suas imperfeições e suas injustiças, era o substrato invisível sobre o qual se construiu a globalização. O que o conflito com o Irã revelou é que esse substrato não é mais sólido. O problema não é que o estreito de Ormuz tenha estado temporariamente comprometido — isso ocorreu outras vezes e os mercados absorveram. O problema é o que esse conflito demonstra sobre a nova distribuição do poder: que o Irã, apesar de tudo, conseguiu resistir, e que a resolução do conflito não veio pela capacidade de Washington de impor sua vontade, mas por uma negociação na qual Teerã manteve influência real sobre as rotas que atravessam sua esfera de atuação. Em outras palavras, o que eram zonas de livre navegação gerenciadas pela hegemonia americana estão se tornando, de facto, zonas de pedágio político controladas por potências regionais. Isso não é um choque passageiro, mas uma reconfiguração permanente das condições do comércio mundial. E suas consequências econômicas são de uma ordem de magnitude muito superior a qualquer cenário tarifário razoavelmente imaginável. Uma tarifa de 25% encarece os bens, distorce os fluxos, obriga a renegociar contratos. É custoso, mas os barcos continuam chegando ao porto. O que emerge agora é algo qualitativamente diferente: a possibilidade de que qualquer potência regional com capacidade suficiente de dissuasão possa converter uma rota crítica em um instrumento de pressão política e econômica. E uma vez que esse precedente se estabelece — uma vez que o Irã demonstra que se pode fazer — é impossível conter sua difusão. O que impede que outros atores, em outros estreitos, em outras zonas de passagem, tentem replicá-lo? O custo dessa incerteza não se mede apenas em prêmios de seguro marítimo — embora esses também subam, e muito. Se mede na impossibilidade de planejar cadeias de suprimento globais quando o trânsito por determinadas rotas depende de variáveis políticas opacas e cambiantes. Se mede na fragmentação forçosa do comércio para rotas alternativas mais longas e mais caras. Se mede, em definitiva, em uma desglobalização que se impõe pela força dos fatos. Mas o conflito com o Irã tem uma segunda dimensão econômica, talvez menos visível a curto prazo e mais determinante a longo prazo: o que vai fazer com Donald Trump e com o multilateralismo. O presidente americano solicitou apoio de seus aliados tradicionais — europeus, países do Golfo, parceiros asiáticos — para uma ação que considerava necessária. Esse apoio foi, no melhor dos casos, morno. Em muitos casos, inexistente. A raiva de Trump diante do que interpreta como uma traição não será passageira. Será estrutural. Há anos assistimos à deterioração gradual do multilateralismo, liderado pelos Estados Unidos. Mas até agora imperava uma lógica transacional: Trump danificava as instituições quando não serviam a seus interesses imediatos, mas não as destruía por completo. O que vem agora é qualitativamente diferente. Um presidente que sente que seus aliados o falharam no momento que ele considerava decisivo não vai simplesmente reduzir seu compromisso com os fóruns multilaterais. Vai abandoná-los. E quando os Estados Unidos abandonam os clubes que ele mesmo fundou ou liderou — desde a arquitetura de segurança coletiva até os organismos de coordenação econômica internacional — esses clubes não desaparecem formalmente, mas ficam esvaziados de conteúdo e de poder. O impacto econômico desse desmantelamento é difícil de quantificar precisamente porque não aparece em nenhuma tarifa aduaneira. Se manifesta na ausência de coordenação diante de crises financeiras globais, na impossibilidade de articular regras comuns sobre tecnologia ou inteligência artificial, em um sistema monetário internacional sem árbitro legítimo. A reconfiguração do cenário geopolítico e as reações dos atores globais podem afetar a economia mundial de maneiras que vão além das tarifas. A fragmentação do comércio, o aumento da incerteza e a deterioração das relações internacionais ameaçam a estabilidade econômica global. A dependência de rotas comerciais específicas torna o comércio internacional vulnerável a tensões políticas e instabilidades regionais. A ascensão de potências regionais e a erosão da hegemonia americana remodelam o poder econômico global, com implicações duradouras para o comércio e o investimento. A falta de coordenação internacional diante das crises e a ausência de regras globais comuns dificultam a resolução de desafios econômicos e a promoção da estabilidade. O enfraquecimento das instituições multilaterais e a falta de confiança entre os parceiros comerciais podem levar à fragmentação econômica e a um aumento da instabilidade global. A tendência para a desglobalização e a redução da interdependência econômica pode ter consequências profundas para o crescimento econômico e o desenvolvimento. A capacidade de navegar livremente pelos mares e a estabilidade das relações internacionais são essenciais para o fluxo do comércio global. A falta de confiança, a fragmentação e a instabilidade política representam riscos significativos para a economia mundial





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comércio Global Irã Estados Unidos Multilateralismo Liberdade De Navegação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Análise: Como Paquistão se tornou mediador improvável entre EUA e IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Negociações entre EUA e Irã estão acontecendo 'cara a cara', dizem fontesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Conversas entre EUA e Irã começam no Paquistão neste sábadoRepresentantes do governo americano e autoridades iranianas tentam chegar a um acordo, mas têm feito exigências inconciliáveis. Guerra já matou mais de 4 mil pessoas.

Read more »

Ormuz ainda é um dos principais impasses na negociação entre EUA e IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Estreito de Ormuz no centro das negociações de cessar-fogo entre Irã e EUAAs negociações de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, com mediação do Paquistão, concentram-se no estratégico Estreito de Ormuz. EUA exigem livre trânsito, enquanto Irã busca controle e fim de sanções.

Read more »

Petroleiros atravessam Ormuz em meio à negociação entre os EUA e o IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »