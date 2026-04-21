O julgamento do Caso Koldo revela momentos surreais, onde testemunhas e secretárias enfrentam interrogatórios detalhados sobre gestos de saudação, logística de viagens e o cotidiano administrativo no Ministério das Indústrias.

O desenrolar do julgamento do Caso Koldo na Espanha tem proporcionado momentos que oscilam entre a tensão judicial e o absurdo absoluto. Cada sessão é iniciada com a mesma pergunta do presidente do tribunal, Andrés Martínez Arrieta: Você conhece os acusados? A resposta, frequentemente, transforma a sala do tribunal em uma espécie de desfile, onde testemunhas examinam os réus como se estivessem em uma fila de reconhecimento policial.

A cena mais peculiar ocorreu quando Juan Ignacio Díaz Bidart, ex-chefe de gabinete da Indústria, foi questionado sobre seu vínculo com os envolvidos. Com uma seriedade desconcertante, ele descreveu exatamente como costumava cumprimentar o ex-ministro José Luis Ábalos, levantando a mão e gesticulando no ar, o que provocou uma reação de perplexidade tanto no tribunal quanto no próprio Ábalos, que observava a cena do banco dos réus. O juiz, demonstrando uma curiosidade quase cômica, insistiu em entender a mecânica do cumprimento, transformando um depoimento técnico em uma análise minuciosa de gestos corporais. O ambiente de surrealismo prosseguiu com o depoimento de Ana María Aranda Jaraíces, que atuou como secretária de Ábalos. Vestida com uma chaqueta verde e identificada por uma placa de testemunha, ela tentou descrever o caótico cotidiano do ministério. Para as acusações, o objetivo era traçar a influência de personagens como Aldama e o papel central de Koldo García na gestão de acessos e logística ministerial. A secretária, que comparou seu trabalho à intensidade de gerir a assessoria de uma estrela pop, viu-se submetida a perguntas exaustivas sobre detalhes operacionais que, logicamente, seriam impossíveis de recordar com precisão absoluta. Quando questionada sobre números específicos de cartões bancários utilizados para pagar viagens — viagens estas que incluíam a acompanhante de Ábalos, Jésica Rodríguez — a testemunha expressou uma incredulidade evidente, sugerindo que a memória humana possui limites que os interrogadores pareciam ignorar. A cada pergunta sobre os números dos cartões, a tensão no ambiente crescia, exacerbada pelos movimentos corporais de Koldo García, que ria ou negava enfaticamente as afirmações, criando um espetáculo de comunicações não verbais entre ele e a secretária. O julgamento encontra-se, portanto, em um vale perigoso de narrativas. Enquanto o país aguarda os depoimentos cruciais de Ábalos, Aldama e Koldo García na próxima semana, o que se observa agora são os fragmentos de uma rotina administrativa que parece cada vez mais comprometida. A ex-secretária de Ábalos, exausta pelo escrutínio, exibia em sua face o desejo profundo de retornar ao anonimato e se afastar para sempre do mundo dos espetáculos políticos. Este clima de fadiga emocional e bizarrice processual reflete a complexidade do caso, onde a linha entre a responsabilidade política e a desorganização administrativa se torna cada vez mais tênue. O tribunal, que deveria ser um templo de sobriedade, tornou-se o palco onde a transparência é buscada através de mímicas e detalhes triviais, deixando claro que, na política, a memória é um ativo tão disputado quanto a própria verdade factual. O desfecho dessas declarações continuará sendo um ponto de interrogação até que os protagonistas principais finalmente se sentem para prestar suas versões definitivas dos fatos





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