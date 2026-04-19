O Casamento Interrompido: Noite de Núpcias na Sombra de Chernobyl

Um relato emocionante sobre como o desastre nuclear de Chernobyl impactou o dia do casamento de um jovem casal em Pripyat, forçando-os a fugir e a reconstruir suas vidas sob a sombra da catástrofe e, posteriormente, de conflitos.

No silêncio de um apartamento próximo, preenchido por convidados, Serhiy Lobanov, o noivo, dormia em um colchão na cozinha. De repente, um estrondo ensurdecedor rompeu a calma, relatou Iryna. Era como se múltiplos aviões sobrevoassem a área, fazendo tudo vibrar e os vidros das janelas tremerem. Serhiy descreveu ter sentido um tremor, uma onda que o fez pensar em um leve terremoto, levando-o de volta ao sono. A jovem de 19 anos, aspirante a professora, e o engenheiro de usina de 25 anos, ansiavam pela vida a dois na recém-construída cidade soviética de Pripyat . Ignoravam que o pior desastre nuclear da história desenrolava-se a menos de 4 km de distância. O reator quatro danificado, flagrado três dias após a explosão, liberava material radioativo de alta periculosidade.

O casal reside atualmente em Berlim, tendo reconstruído suas vidas pela segunda vez, desta vez fugindo de um conflito em vez de um desastre nuclear. Contudo, na manhã de 26 de abril de 1986, Serhiy recorda-se de acordar por volta das 6h, com o entusiasmo de um dia ensolarado prometendo o início de seu casamento. Havia tarefas a cumprir: levar a roupa de cama para o apartamento de um amigo, onde ele e Iryna planejavam pernoitar, e adquirir flores.

Ele observou soldados equipados com máscaras de gás do lado de fora e homens lavando as ruas com uma solução espumosa. Alguns conhecidos de seu trabalho na usina nuclear mencionaram ter sido convocados com urgência devido a um incidente, mas sem especificar a natureza do ocorrido. Do balcão do apartamento do amigo, em um prédio elevado, Serhiy avistou fumaça emanando do reator número quatro. Mais tarde, ficaria evidente que bombeiros e trabalhadores da usina haviam passado a noite inteira expostos a níveis letais de radiação, em uma luta desesperada para controlar um incêndio tóxico.

Sentindo uma apreensão crescente, Serhiy utilizou seus conhecimentos técnicos. Pegou um pano, umedecido e o posicionou na entrada do apartamento como medida preventiva contra poeira radioativa. Em seguida, dirigiu-se ao mercado. Inusitadamente para um sábado pela manhã, o local estava deserto, permitindo-lhe escolher cinco tulipas para o buquê.

Iryna, que estava com sua mãe no apartamento familiar, relatou que o telefone tocou incessantemente durante a noite. Sua mãe demonstrava alarme, recebendo ligações de vizinhos relatando a ocorrência de algo terrível, mas sem maiores detalhes. A informação era estritamente controlada na União Soviética. Ao ligarem o rádio, nenhuma menção ao incidente foi encontrada. Pela manhã, sua mãe contatou as autoridades, que aconselharam a não entrar em pânico e asseguraram que todos os eventos planejados na cidade prosseguiriam normalmente.

Mais tarde naquele dia, os noivos e seus convidados deslocaram-se em fila de carros até o Palácio da Cultura, um local conhecido por sediar eventos cerimoniais e discotecas populares. Pronunciaram seus votos sobre um pano bordado com seus nomes e, em seguida, dirigiram-se com os convidados a um café próximo. No entanto, o banquete de casamento transcorreu em um clima de tristeza, desprovido de alegria festiva, segundo Serhiy. Todos percebiam que algo havia acontecido, mas as informações concretas eram escassas.

Para a primeira dança, haviam ensaiado uma valsa tradicional. Contudo, à medida que a percepção de uma tragédia iminente se intensificava, a harmonia se desfez. Iryna relembra: desde os primeiros passos, perdemos o ritmo. Apenas nos abraçamos e continuamos a nos mover assim, em um abraço apertado.

Posteriormente, exaustos, mas finalmente unidos em matrimônio, retornaram ao apartamento do amigo. Entretanto, nas primeiras horas da manhã de domingo, outro amigo bateu à porta, alertando sobre a necessidade de correr para um trem de evacuação com partida às 5h. A única roupa extra de Iryna era um vestido leve para o segundo dia das celebrações, forçando-a a vestir novamente o traje de noiva para ir buscar suas roupas na casa da mãe. Adicionalmente, os sapatos haviam causado bolhas dolorosas em seus pés. Iryna descreve: eu estava de vestido de noiva, correndo descalça pelas poças d'água.

Ainda escuro, do trem, vislumbraram o brilho do reator destruído. Serhiy descreveu a visão como semelhante a olhar para o olho de um vulcão. Nikolai Solovyov, que estava de plantão na usina no momento da explosão, testemunhou o desabamento do teto.

A União Soviética enfrentou severas críticas pela demora em divulgar a magnitude do desastre. Apenas dois dias após a explosão, e após a detecção de níveis de radiação na Suécia, o país admitiu a ocorrência de um acidente. Levaram mais de duas semanas para que o líder soviético Mikhail Gorbachev se pronunciasse publicamente sobre o ocorrido. Um teste de segurança havia saído terrivelmente errado. Uma estimativa divulgada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que as explosões liberaram 400 vezes mais material radioativo do que a bomba lançada sobre Hiroshima





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