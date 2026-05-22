Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

O Campeonato Saudita completa 10 campeões-chamempnhões e Cristiano Ronaldo ganha o primeiro título pelo Al-Nassr

Futebol News

O Campeonato Saudita completa 10 campeões-chamempnhões e Cristiano Ronaldo ganha o primeiro título pelo Al-Nassr
Campeonato SauditaAl-NassrCristiano Ronaldo
📆5/22/2026 11:19 AM
📰Lance!
24 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 51%

Um acontecimento único, o Campeonato Saudita tem mais campeões-chamempnhões do que qualquer outra competição, alcançando o milagre de 10 em apenas 1 década. Adquiri este status após uma significativa investidação da PIF e a contratação de outros astros, como Cristiano Ronaldo, João Félix e Ivan Toney.

O Campeonato Saudita atingiu seu final na quinta-feira (21), quando o Al-Nassr se tornou campeão pela décima vez em sua história. A competição se tornou uma das mais relevantes do mundo após investimentos públicos significativos e a chegada de diversos nomes talentosos, como Cristiano Ronaldo .

O astro português finalmente conquistou seu primeiro título pelo clube de Riad. Além de Ronaldo, João Félix também contribuiu significativamente com 32 participações diretas em gols e 12 assistências. Outra excelente opção ofensiva foi o inglês Ivan Toney, que marcou 32 gols em 32 jogos, seguido pelo colombiano Julián Quiñones, que marcou 30 vezes em 30 oportunidades. O artilheiro da competição foi o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, com 32 gols em 32 jogos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Campeonato Saudita Al-Nassr Cristiano Ronaldo João Félix Ivan Toney PIF Fundos De Investimentos Públicas Copa Do Mundo Da Arábia Saudita

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cristiano Ronaldo marca duas vezes, Al-Nassr vence e conquista liga sauditaCristiano Ronaldo marca duas vezes, Al-Nassr vence e conquista liga sauditaCom última rodada emocionante, Al-Nassr desbanca Al-Hilal na briga pelo título e vence campeonato pela 10ª vez
Read more »

Com dois Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Damac e conquista o Campeonato Saudita | EsporteCom dois Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Damac e conquista o Campeonato Saudita | EsporteTime de Jorge Jesus fechou a competição com 86 pontos
Read more »

Jorge Jesus diz que deixa o Al-Nassr após título saudita com Cristiano RonaldoJorge Jesus diz que deixa o Al-Nassr após título saudita com Cristiano RonaldoTreinador português afirmou que cumpriu a promessa de tornar CR7 campeão nacional na Arábia Saudita e indicou fim do ciclo no clube
Read more »

Emoção de Cristiano Ronaldo após título saudita viraliza: 'Absurdo'Emoção de Cristiano Ronaldo após título saudita viraliza: 'Absurdo'O Al-Nassr goleou o Damac por 4 a 1, pela última rodada do Campeonato Saudita. O resultado fez a equipe de Cristiano Ronaldo. Veja mais.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 14:19:40