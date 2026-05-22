Um acontecimento único, o Campeonato Saudita tem mais campeões-chamempnhões do que qualquer outra competição, alcançando o milagre de 10 em apenas 1 década. Adquiri este status após uma significativa investidação da PIF e a contratação de outros astros, como Cristiano Ronaldo, João Félix e Ivan Toney.

O Campeonato Saudita atingiu seu final na quinta-feira (21), quando o Al-Nassr se tornou campeão pela décima vez em sua história. A competição se tornou uma das mais relevantes do mundo após investimentos públicos significativos e a chegada de diversos nomes talentosos, como Cristiano Ronaldo .

O astro português finalmente conquistou seu primeiro título pelo clube de Riad. Além de Ronaldo, João Félix também contribuiu significativamente com 32 participações diretas em gols e 12 assistências. Outra excelente opção ofensiva foi o inglês Ivan Toney, que marcou 32 gols em 32 jogos, seguido pelo colombiano Julián Quiñones, que marcou 30 vezes em 30 oportunidades. O artilheiro da competição foi o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, com 32 gols em 32 jogos





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