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O Brasil Invisível para a Europa: Desafios e Oportunidades do Acordo Mercosul-UE

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O Brasil Invisível para a Europa: Desafios e Oportunidades do Acordo Mercosul-UE
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📆4/28/2026 5:47 PM
📰CNNBrasil
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Apesar da força econômica e do potencial de exportação, o Brasil ainda é pouco conhecido na Europa. O acordo de livre comércio Mercosul-UE, que entra em vigor em maio, apresenta oportunidades significativas, mas exige que as empresas brasileiras se posicionem estrategicamente e construam narrativas alinhadas com a realidade europeia. O cenário global complexo, com tensões geopolíticas e crise energética, reforça a necessidade de conhecimento e ação cirúrgicos.

A frase de Nelson Rodrigues, “Nada mais invisível do que o óbvio ululante”, ressoou em minha mente após uma apresentação em Bruxelas, focada no acordo de livre comércio Mercosul - União Europeia , que entra em vigor provisoriamente em 1º de maio.

A surpresa foi notável ao constatar o desconhecimento sobre a força econômica do Brasil. Apresentei as marcas de vinte empresas brasileiras de destaque internacional, mas a maioria dos executivos europeus não as reconhecia. A informação de que o Brasil responde por 35% do PIB da América Latina e mais de 70% do Mercosul, além de ser um exportador de petróleo e possuir reservas cambiais superiores a US$ 367 bilhões, causou impacto.

A oportunidade representada pelas compras governamentais europeias, um pilar do acordo, também parece subestimada. Para as empresas brasileiras, alinhar suas estratégias e narrativas com a realidade europeia é crucial para aproveitar os benefícios da redução gradual de tarifas. O cenário do comércio internacional é cada vez mais complexo, marcado por medidas protecionistas, acusações de dumping e concorrência desleal. A guerra no Irã adiciona novos desafios logísticos, tornando o Estreito de Ormuz uma fonte de incerteza.

Navegar nesse ambiente exige conhecimento profundo das regras e ação estratégica. Recentemente, empresas brasileiras se reuniram com a Comissão Europeia em Bruxelas para discutir o acordo, uma prática que deve ser incentivada. A União Europeia enfrenta uma agenda repleta de desafios. Além das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, lida com a decisão de Washington de reduzir seu compromisso com a OTAN, levando Bruxelas a aumentar os investimentos em defesa e segurança.

A crise energética, agravada pelo conflito no Oriente Médio, elevou os custos de importação de petróleo e gás em 24 bilhões de euros. O plano AccelerateEU, anunciado por Ursula von der Leyen, visa impulsionar a segurança energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, complementando o REPowerEU, que focava na eliminação da dependência de combustíveis russos.

O objetivo é fornecer apoio imediato e estrutural a cidadãos e empresas europeias, incluindo o armazenamento coordenado de gás e o aumento da produção de energia renovável, buscando elevar a geração de energia limpa acima de 50%. Nesse contexto, o presidente Lula defendeu os biocombustíveis brasileiros como alternativa para a Europa, ressaltando a posição privilegiada do Mercosul e do Brasil para oferecer soluções e parcerias.

A Europa necessita de novos parceiros e o Brasil, se souber atuar estrategicamente, pode se beneficiar significativamente desse momento

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