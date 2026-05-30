Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

O Brasil e a classificação das facções criminosas como terroristas

Política E Justiça News

O Brasil e a classificação das facções criminosas como terroristas
PCCCVTerrorismo
📆5/30/2026 1:12 PM
📰CNNBrasil
89 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 97%

O Brasil está em um dilema: classificar as facções criminosas do PCC e do CV como terroristas ou não. A decisão americana de incluir essas organizações na lista de grupos terroristas não muda a realidade jurídica no Brasil, mas força o país a revisitar um debate que ainda não foi encerrado.

O Brasil está em um dilema: classificar as facções criminosas do PCC e do CV como terroristas ou não. A decisão americana de incluir essas organizações na lista de grupos terroristas não muda a realidade jurídica no Brasil , mas força o país a revisitar um debate que ainda não foi encerrado.

A distinção entre essas facções e grupos terroristas não se resume à semântica, mas determina qual legislação se aplica, quais penas cabem e quais garantias processuais têm os réus. A complexidade dessas organizações ajuda a explicar por que elas acabaram na mira da designação americana. O PCC e o CV reúnem várias características associadas a grupos terroristas, como organizações com estruturas complexas de poder, exercendo funções que, em tese, cabem exclusivamente ao Estado.

Eles praticam atos de natureza terrorista, são extremamente perigosos e oprimem a população. A experiência internacional demonstra que o enfrentamento de organizações criminosas com elevado grau de violência e capacidade de desafiar o Estado tem levado diversos países a adotar mecanismos jurídicos tradicionalmente reservados ao combate ao terrorismo.

A motivação das facções não é transformar a ordem política ou disputar o poder do Estado, mas controlar o tráfico de drogas e armas, explorar mercados e preservar lucros; para elas, o terror é mais um meio do que um fim. A definição de terrorismo está associada à ideia de violência deliberada a serviço de um fim político ou ideológico, mas a motivação do PCC e do CV não é política, e sim econômica.

A classificação dessas facções como terroristas pode trazer mais problemas do que soluções, pois alteraria o enquadramento jurídico das facções no Brasil e dificultaria a cooperação internacional. A Lei Antifacção, sancionada recentemente, já prevê penas maiores para organizações criminosas do que as previstas para o terrorismo. O Departamento de Estado passa a tratar do tema como assunto de 'defesa' e não mais como assunto de 'polícia', o que pode dificultar a cooperação entre as agências de segurança

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

PCC CV Terrorismo Crime Organizado Brasil Classificação Lei Antifacção

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas | BrasilEUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas | BrasilDecisão foi tomada um dia após reunião entre o secretário de Estado americano e Flávio Bolsonaro
Read more »

Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como grupos terroristas: 'Grande dia' | BrasilFlávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como grupos terroristas: 'Grande dia' | BrasilFrase do senador faz referência à fala do seu pai quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil
Read more »

CV e PCC como “terroristas”: conheça os chefões do crime no BrasilCV e PCC como “terroristas”: conheça os chefões do crime no BrasilEUA anunciaram classificação das facções como organizações terroristas globais nesta quinta-feira (28)
Read more »

Dharma: Diplomacia entre EUA e Brasil muda com PCC e CV como terroristasDharma: Diplomacia entre EUA e Brasil muda com PCC e CV como terroristasAo WW, Creomar de Souza, CEO da consultoria Dharma Politics, analisa como a categorização das facções criminosas pelos EUA altera parâmetros diplomáticos e econômicos para o Brasil
Read more »



Render Time: 2026-05-30 16:12:43