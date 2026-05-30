O Brasil e a classificação das facções criminosas como terroristas

O Brasil está em um dilema: classificar as facções criminosas do PCC e do CV como terroristas ou não. A decisão americana de incluir essas organizações na lista de grupos terroristas não muda a realidade jurídica no Brasil, mas força o país a revisitar um debate que ainda não foi encerrado.

O Brasil está em um dilema: classificar as facções criminosas do PCC e do CV como terroristas ou não. A decisão americana de incluir essas organizações na lista de grupos terroristas não muda a realidade jurídica no Brasil , mas força o país a revisitar um debate que ainda não foi encerrado.

A distinção entre essas facções e grupos terroristas não se resume à semântica, mas determina qual legislação se aplica, quais penas cabem e quais garantias processuais têm os réus. A complexidade dessas organizações ajuda a explicar por que elas acabaram na mira da designação americana. O PCC e o CV reúnem várias características associadas a grupos terroristas, como organizações com estruturas complexas de poder, exercendo funções que, em tese, cabem exclusivamente ao Estado.

Eles praticam atos de natureza terrorista, são extremamente perigosos e oprimem a população. A experiência internacional demonstra que o enfrentamento de organizações criminosas com elevado grau de violência e capacidade de desafiar o Estado tem levado diversos países a adotar mecanismos jurídicos tradicionalmente reservados ao combate ao terrorismo.

A motivação das facções não é transformar a ordem política ou disputar o poder do Estado, mas controlar o tráfico de drogas e armas, explorar mercados e preservar lucros; para elas, o terror é mais um meio do que um fim. A definição de terrorismo está associada à ideia de violência deliberada a serviço de um fim político ou ideológico, mas a motivação do PCC e do CV não é política, e sim econômica.

A classificação dessas facções como terroristas pode trazer mais problemas do que soluções, pois alteraria o enquadramento jurídico das facções no Brasil e dificultaria a cooperação internacional. A Lei Antifacção, sancionada recentemente, já prevê penas maiores para organizações criminosas do que as previstas para o terrorismo. O Departamento de Estado passa a tratar do tema como assunto de 'defesa' e não mais como assunto de 'polícia', o que pode dificultar a cooperação entre as agências de segurança





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