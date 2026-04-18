O Basquete Brasileiro de Luto: Morre Oscar Schmidt, o 'Mão Santa'

O lendário jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos, nos deixou. Sua partida, vítima de uma parada cardiorrespiratória em casa, chocou o esporte nacional. A notícia foi confirmada pela prefeitura de Santana de Parnaíba, onde o ex-atleta residia. O 'Mão Santa', ícone do basquete brasileiro e mundial, será lembrado por sua trajetória vitoriosa e legado inestimável. Seu corpo foi cremado em cerimônia reservada à família e amigos.

O esporte brasileiro amanheceu enlutado nesta sexta-feira (17/4) com a notícia do falecimento de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, aos 68 anos. O eterno 'Mão Santa', um dos maiores nomes da história do basquete nacional e mundial, sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua residência e não resistiu. Segundo informações divulgadas, o ex-jogador passou mal em casa e foi prontamente socorrido pelo serviço de resgate. No entanto, ao chegar ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, onde residia, ele já se encontrava em parada cardiorrespiratória e foi declarado morto.

A administração municipal de Santana de Parnaíba emitiu um comunicado oficial expressando profundo pesar pela perda do atleta, reconhecendo a magnitude de sua contribuição para o esporte brasileiro e a projeção do país no cenário internacional. A prefeitura destacou que Oscar Schmidt não foi apenas um jogador de talento excepcional, mas também um símbolo de dedicação, paixão e excelência, inspirando gerações de atletas e fãs. O legado do 'Mão Santa', marcado por conquistas memoráveis e uma carreira repleta de reconhecimento, certamente continuará ecoando. 'Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, admiradores e com toda a comunidade esportiva brasileira. Seu legado será eterno', declarou o órgão público em sua nota, ressaltando a importância do ex-jogador na construção da identidade esportiva do Brasil.

A partida de Schmidt deixa uma lacuna inestimável no basquete, mas sua memória e suas façanhas continuarão vivas. A cerimônia de cremação do corpo de Oscar Schmidt ocorreu na noite de sexta-feira, 17 de abril, em Santana de Parnaíba. Em um gesto de honra e respeito à sua identidade esportiva, o ex-atleta foi cremado vestindo a camisa da Seleção Brasileira, um símbolo de seu incondicional amor pelo país e pelo esporte que o consagrou. A despedida foi restrita à presença de amigos mais próximos e familiares, em conformidade com o desejo da família em manter a privacidade neste momento de intensa dor e saudade.

Em comunicado divulgado posteriormente, a família de Oscar Schmidt agradeceu calorosamente todas as manifestações de carinho, apoio, força e solidariedade recebidas, reforçando o pedido por respeito e privacidade para que pudessem vivenciar o luto de forma mais íntima. 'A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento. Obrigado pela compreensão', pontuaram, demonstrando gratidão pela compreensão de todos.

A trajetória de Oscar Schmidt, que incluiu participações marcantes em Jogos Olímpicos, como em Seul, onde enfrentou a forte seleção da União Soviética, é um marco para o basquete. Sua habilidade ímpar, sua garra em quadra e seu carisma o tornaram um ídolo nacional, um exemplo a ser seguido e uma inspiração que transcende as quadras, marcando para sempre a memória de quem acompanhou sua espetacular carreira.





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oscar Schmidt Basquete Morte Luto Legado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa", lenda do basquete brasileiro e mundialO basquete brasileiro e mundial lamenta a perda de Oscar Schmidt, "Mão Santa", ícone do esporte que faleceu nesta sexta-feira (17). Conhecido por seus feitos incríveis e recordes, Schmidt brilhou em quadras internacionais, mas optou por não jogar na NBA, priorizando a seleção brasileira.

Read more »

Oscar Schmidt, o Mão Santa: A Lenda do Basquete Brasileiro que Conquistou o MundoUma retrospectiva da carreira vitoriosa de Oscar Schmidt, um dos maiores atletas de basquete de todos os tempos. Sua trajetória inclui feitos históricos pela Seleção Brasileira e por clubes nacionais e internacionais, marcando 30 anos de glórias no esporte. O ídolo faleceu aos 68 anos, deixando um legado inesquecível.

Read more »

Morre Oscar Schmidt, o Mão Santa, lenda do basquete brasileiro aos 68 anosO Brasil se despede de Oscar Schmidt, o icônico Mão Santa, que faleceu nesta sexta-feira aos 68 anos. Conhecido por suas atuações memoráveis nas quadras e por sua luta inspiradora contra o câncer, Oscar Schmidt deixa um legado inestimável no esporte mundial.

Read more »

‘Mão Santa’: Oscar Schmidt foi o líder de uma geração em conquistas históricasCom 1.093 pontos, o brasileiro é até hoje o maior cestinha da história das Olimpíadas.

Read more »

Oscar Schmidt não gostava do apelido 'Mão Santa', revela ex-técnicoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Mão santa e franco-atiradora: Relembre recordes internacionais de Oscar Schmidt no arremesso de três pontosLenda do basquete brasileiro, morto aos 68 anos, eternizou marcas históricas com precisão quase perfeita nas bolas de longa distância

Read more »