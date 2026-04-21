O avanço da retórica de prioridade nacional: PP cede às pressões do Vox no Congresso

O Vox força o PP a debater o princípio de prioridade nacional no Congresso, resultando numa emenda que legitima a exclusão de imigrantes irregulares de serviços sociais e coloca em risco a sanidade universal.

O partido Vox conseguiu arrastar o Partido Popular (PP) para o seu discurso radical em matéria migratória através do pacto de governo estabelecido na Extremadura . No entanto, a formação de extrema-direita pretende ir mais longe e, por isso, forçou o PP a posicionar-se formalmente no Congresso dos Deputados.

O conceito de prioridade nacional, incorporado no acordo para viabilizar a investidura de María Guardiola, estabelece que os cidadãos espanhóis devem ter preferência sobre os imigrantes no acesso a subsídios e serviços públicos. Esta temática será debatida no plenário da câmara baixa esta semana, por iniciativa da ultradireita, colocando o partido de Alberto Núñez Feijóo numa posição delicada perante a opinião pública nacional. A estratégia de Santiago Abascal surge num momento em que a direção do PP em Génova tentava atenuar o alcance da medida, argumentando que as letras miúdas do pacto se referem ao arraigo territorial e não a uma exclusão étnica ou racial. Contudo, a moção apresentada pelo Vox no Congresso consagra a prioridade nacional como um pilar estruturante do Estado de bem-estar social em Espanha. Perante a necessidade de evitar divisões internas e manifestações separadas durante uma semana crucial — marcada pela investidura de Guardiola na Extremadura —, o PP optou por apresentar uma emenda que mantém a terminologia da extrema-direita, mas tentando suavizá-la sob a justificativa de critérios de residência e integração verificável. Esta manobra evidencia que o PP, embora tente manter uma moderação retórica, tem cedido terreno ideológico ao Vox para assegurar a estabilidade dos seus acordos de governação regional. Além da questão das ajudas sociais, o debate alarga-se à exclusão de imigrantes em situação irregular do acesso a prestações sociais estruturais, limitando o seu atendimento a situações de urgência vital. A cúpula do PP confirmou a intenção de Feijóo de reverter o modelo de sanidade universal para estrangeiros sem documentos, defendendo que a situação de irregularidade não deve conferir os mesmos direitos que os concedidos a quem contribui regularmente para o sistema. Esta postura, que contrasta com os decretos recentes do governo de Pedro Sánchez, coloca em xeque a universalidade da saúde pública em Espanha. A porta-voz parlamentar, Ester Muñoz, justificou que a prioridade nacional baseada no arraigo é uma prática comum em muitas autarquias, normalizando um discurso que redefine os direitos sociais com base na permanência e regularidade administrativa no território, criando um precedente perigoso para o debate político sobre os direitos humanos e a igualdade de tratamento perante a lei





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