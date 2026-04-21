O arsenal fotográfico do medo: Como a polícia desmantelou o clã escocês Lyons na Costa do Sol

A Guardia Civil espanhola apreendeu 200 fotografias de atos brutais de violência durante a Operação Armorum, que resultou na detenção do líder do clã Lyons e no desmantelamento de uma rede de tráfico e branqueamento de capitais de 50 milhões de euros.

O clã Lyons, uma das organizações criminosas mais perigosas da Escócia, escondia na Costa do Sol, em Espanha, um arquivo aterrador de execuções e ajustes de contas brutais. No passado dia 27 de março, agentes da Guardia Civil realizaram uma operação num apartamento em Fuengirola, Málaga, que servia como ponto de encontro desta rede criminosa.

No local, foram apreendidas cerca de 200 fotografias impressas em grande formato que documentam cenas de extrema violência: homens com hematomas graves, rostos desfigurados por cortes profundos, mutilações, e até imagens de corpos ou restos humanos associados a maquinarias industriais. Estes registos fotográficos funcionavam como uma espécie de catálogo de atrocidades, possivelmente utilizados para projetar poder, resolver disputas territoriais ou intimidar rivais e membros da própria organização. A Operação Armorum revelou que a fachada que os Lyons construíram na Espanha era apenas uma ilusão. Durante anos, apresentaram-se como empresários respeitáveis ligados à importação de bebidas, aluguer de veículos e gestão de espaços de lazer, operando discretamente enquanto, na realidade, geriam uma vasta rede de tráfico de drogas. A investigação, liderada pela Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil, focou-se nos movimentos financeiros desta organização. A queda do clã foi espetacular: sete membros foram detidos na província de Málaga, enquanto o líder, Steven Lyons, de 45 anos, foi capturado em Bali, na Indonésia. Simultaneamente, a sua esposa, Amanda Hayes, foi detida no aeroporto de Dubai. A coordenação internacional foi crucial para desmantelar este grupo, envolvendo a Agência Nacional do Crime do Reino Unido, a Polícia da Escócia, autoridades turcas e até a DEA americana, elevando o número total de detidos para 14, com outros 20 sob investigação. A trajetória de Steven Lyons é marcada pelo sangue e pela fuga constante. Instalado em Málaga desde 2006, após ter sobrevivido a um tiroteio em Glasgow que vitimou o seu primo, Lyons manteve um perfil baixo até que a morte do seu irmão, Eddie Lyons Jr., num tiroteio à porta de um pub em Fuengirola no ano passado, desestabilizou o seu domínio e atraiu a atenção das autoridades. Amanda Hayes, considerada um membro ativo da rede, traz consigo um legado criminal, sendo filha de um antigo barão da heroína em Glasgow. Atualmente, os investigadores enfrentam a fase mais complexa: analisar a vasta documentação apreendida em 18 registos domiciliários entre Málaga e Barcelona. Estima-se, de forma preliminar, que o grupo tenha conseguido branquear cerca de 50 milhões de euros. O trabalho agora centra-se em identificar as vítimas das fotografias encontradas e determinar a extensão total desta rede de terror que, durante quase duas décadas, operou na península ibérica sob o disfarce de uma vida luxuosa e empresarial, escondendo a verdadeira natureza da sua violência sistémica





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