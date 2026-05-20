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NYT publica plano secreto dos EUA e Israel na guerra contra o Irã: afastar Mahmoud Ahmadinejad do poder iraniano por meio de um ataque militar

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NYT publica plano secreto dos EUA e Israel na guerra contra o Irã: afastar Mahmoud Ahmadinejad do poder iraniano por meio de um ataque militar
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📆5/20/2026 7:55 PM
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EUA e Israel desenharam 'fases' para desmantelar regime de dentro para fora Mesmo sendo anti-ocidente, ex-líder seria mais maleável por ter brigado com aiatolás O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (direita), abraça o presidente dos EUA, Donald Trump, no parlamento de Israel, o Knesset. 13/10/2025 - Uma reportagem do NYT revela um plano secreto dos EUA e Israel na guerra contra o Irã: reinstaurar o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad e orquestrar uma mudança de regime.

Segundo a investigação, o governo israelense elaborou um plano de mudança de regime discutido com Washington que previa levar Ahmadinejad de volta ao centro do poder — e chegou a incluir um ataque militar destinado a retirá-lo da prisão domiciliar em Teerã. A estratégia fazia parte de uma operação mais ampla desenvolvida por Israel após o início da ofensiva militar lançada em 28 de fevereiro

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