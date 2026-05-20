Nvidia supera as expectativas, anuncia recompra de ações e prepara-se para novos recordes nos negócios

A fabricante de semicondutores Nvidia surpreendeu os mercados financeiros ao registrar um crescimento recorde de 211% no lucro e ventas de US$ 81,6 bilhões no primeiro trimestre fiscal. Além disso, a empresa anunciou uma recompra de ações por US$ 80 bilhões e espera recordes no próximo trimestre.

A Nvidia superou as previsões com um impressionante crescimento no primeiro trimestre fiscal, registrando um aumento de 211% no lucro e vendas recordes de US$ 81,6 bilhões.

A empresa anunciou uma recompra de ações de US$ 80 bilhões e viu um destaque nas vendas de Data centers com receita de US$ 75,2 bilhões. Embora as ações caíssem levemente na Nasdaq, a empresa espera receita de US$ 91 bilhões no próximo trimestre. A iniciativa do GLOBO, Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, sob supervisão de jornalistas





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