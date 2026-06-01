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Nvidia lança RTX Spark, chip integrado que desafia domínio da Apple em laptops premium

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Nvidia lança RTX Spark, chip integrado que desafia domínio da Apple em laptops premium
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📆6/1/2026 10:50 AM
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A Nvidia anunciou o RTX Spark, seu primeiro chip integrado para PCs, que une CPU, GPU e memória unificada. O lançamento, voltado ao mercado premium de laptops dominado pela Apple, chegará no outono em modelos da Dell, HP, Lenovo e outras marcas. A arquitetura promete alto desempenho em jogos e IA local, com suporte de grandes desenvolvedores.

A Nvidia , agora a empresa mais valiosa do mundo, anunciou o RTX Spark, seu primeiro chip completo para PCs, durante a Computex de Taipei. O novo componente integra CPU, GPU e memória unificada em uma única arquitetura, seguindo a mesma abordagem que tornou o Apple Silicon dominante no mercado de laptops.

Com 20 núcleos de CPU, GPU Blackwell com 6.144 núcleos CUDA e até 128 GB de memória unificada, o RTXSpark será lançado em notebooks das principais marcas como Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer e MSI já neste outono. A estratégia da Nvidia mira diretamente o segmento premium atualmente controlado pela Apple, que reorganizou o mercado em 2020 com o M1, combinando processamento e gráficos em um único chip com memória compartilhada.

A diferença crucial, no entanto, reside na integração hardware-software: enquanto a Apple reescreveu o macOS para o M1 e ofereceu a camada de emulação Rosetta 2, a tentativa da Qualcomm com chips Arm no Windows enfrentou problemas de suporte e coesão, resultando em vendas inferiores a 1% do mercado. A Nvidia, por sua vez, busca garantir o suporte de grandes desenvolvedores.

A Adobe já está reestruturando o Photoshop e o Premiere para o RTX Spark, prometendo ganhos de até 2x em desempenho de IA e gráficos. Outros nomes como Blackmagic Design, Blender, CapCut e OTOY também confirmaram otimizações, e os principais estúdios de jogos estão adaptando títulos e sistemas anti-cheat.

Segundo a Nvidia, o chip permitirá jogar títulos AAA como 007 First Light e Forza Horizon 6 a 1440p com mais de 100 fps em notebooks finos de 14 mm e 1,36 kg, além de rodar modelos de IA com 120 bilhões de parâmetros localmente, editar vídeo 12K e renderizar cenas 3D acima de 90 GB. Esses números, porém, ainda não foram validados por benchmarks independentes.

A empresa mais valiosa do mundo aposta também no seu ecossistema consolidado de IA, com CUDA e TensorRT, que inspira confiança entre desenvolvedores. Apesar da limitação de jogos no macOS, a Nvidia tem a vantagem de acessar o catálogo completo de jogos Windows, o que pode ser decisivo para atrair usuários premium.

Se as promessas se concretizarem - IA agêntica local, jogos no nível de console, bateria de dia inteiro e compatibilidade transparente - a Nvidia poderá representar o primeiro desafio sério à Apple desde 2020, já que as tentativas da Qualcomm e da Intel com Core Ultra não surtiram efeito. O anúncio já impactou o mercado: ações da Intel e da AMD caíram após a notícia

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