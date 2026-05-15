Numerosos famosos reagem a vídeo de Fábio Porchat, em que o humorista ironiza decisão política:

Vários famosos respondem ao vídeo publicado por Fábio Porchat nas redes sociais, em que o humorista utiliza sua posição de destaque para ironizar a decisão da CCJ da Alerj em declarar-o persona non grata no estado.

Vários famosos reagiram ao vídeo publicado por Fábio Porchat nas redes sociais, em que o humorista aparece com os olhos marejados e ironiza a decisão de uma Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (CCJ da Alerj).

Na quarta-feira (13), o colegiado aprovou o projeto de lei que declara o humorista persona non grata no estado.

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'Que coisa linda', escreveu Rafael Portugal. 'Parabéns pela conquista linda', comentou Any Gabrielly. 'Estamos muito orgulhosas de você', disse Adriane Bonato. 'O auge veio', falou Alice Wegmann.

'Honraria', digitou Ingrid Gaigher. 'Tá no hype', disse Juliano Floss. 'Parabéns. Muito orgulho', falou Ingrid Guimarães.

Em meio a críticas, Rafa Kalimann diz que Nattan cresceu sem 'referência paterna'; cantor descobriu recentemente por quê





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