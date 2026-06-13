Nubank Envia Mensagens de Liquidação por Engano a Clientes; Empresa Alega Erro Operacional

O Nubank enviou inadvertidamente mensagens informando sobre uma possível liquidação a um pequeno grupo de clientes. A empresa atribuiu o incidente a um erro operacional relacionado a um pull request, mas especialistas não descartam sabotagem ou ataque hacker. A porta-voz do banco digital confirmou o equívoco, pediu desculpas e garantiu que medidas foram tomadas para evitar recorrência.

Cara, bizarro mesmo, mas foi isso mesmo, um erro operacional . Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece.

As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa uns transtornos, escreveu. Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo. Não está claro o que PR significa na fala dela, mas dado o contexto, pode ser pull request, que em desenvolvimento de software é uma solicitação para que alterações de código sejam incorporadas ao sistema principal.

Alguns analistas apontam que um erro operacional é uma possibilidade, mas não descartam a hipótese de sabotagem interna ou mesmo ataque hacker. E dizem que não faz muito sentido o Nubank ter um protocolo pronto para o caso de liquidação pelo Banco Central, já que essa possibilidade é extremamente remota. Outro seguidor disse que ela deve ter ficado muito brava com o erro, o que Junqueira confirmou. Sim, e não fui só eu não, viu. Todos ficamos. Mas atuamos rápido para corrigir





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