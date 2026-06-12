Nubank enfrenta incidente de comunicação falsa sobre liquidação enviada a clientes

O Nubank enviou por engano uma mensagem sobre suposta liquidação extrajudicial a parte de seus usuários através do aplicativo. A instituição atribuiu o fato a um erro operacional pontual, enquanto especialistas debatem hipóteses que vão desde phishing e invasão até sabotagem interna. O Banco Central negou qualquer envolvimento e o banco não apresenta problemas financeiros.

O Nubank enfrentou um incidente de segurança recentemente quando um aviso falso sobre uma liquidação extrajudicial foi enviado a parte de seus usuários por meio do próprio aplicativo da instituição.

Em nota oficial, o Nubank afirmou que o envio indevido de uma mensagem a clientes decorreu de um erro operacional pontual, que está sendo investigado internamente. A instituição garantiu que o caso não tem relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. Sem detalhes oficiais, especialistas da área de segurança cibernética analisam possíveis causas.

Marco Zanini, CEO da Dinamo Networks, sugere que pode ter ocorrido uma invasão no aplicativo ou no backend do Nubank, uma vez que mensagens falsas desse tipo geralmente surgem por vazamento de base de dados ou uso indevido do app para disparar comunicados. Rafael Franco, CEO da Alphacode, levanta a hipótese de phishing, onde criminosos criam comunicações falsas para induzir os usuários a clicar em links maliciosos e compartilhar dados, podendo também visar prejudicar a imagem da instituição.

Luiz Claudio, CEO da LC SEC, destaca que o fato de a comunicação ter sido enviada por canais oficiais, como e-mail e aplicativo, indica seriedade no incidente, não apenas uma falha de comunicação. Ele explica que, em instituições financeiras digitais, mensagens são disparadas por plataformas internas de comunicação, automação, CRM, push notifications ou e-mail marketing integradas a bases oficiais, e um erro pode ocorrer por falha humana, template mal configurado, ambiente de teste conectado à produção ou falha no fluxo de aprovação.

Também é necessário apurar se houve comprometimento de credenciais, abuso de permissões internas ou alteração não autorizada em sistemas. Douglas Barbosa, da Sec4U, vê chance de erro operacional, não acreditando que um ataque teria o objetivo de enviar essa mensagem específica sobre liquidação do banco. Ele sugere que pode ser uma ação indevida interna, um teste mal feito ou um código residual em situação mal controlada.

Outro especialista, porém, descarta tanto ataque hacker quanto erro operacional, argumentando que um hacker usaria meios mais eficazes para prejudicar a empresa, e que não faz sentido o Nubank ter um comunicado desse tipo pronto e alguém publicá-lo por engano. Para ele, há indícios de sabotagem interna, possivelmente executada por funcionário de nível de acesso mais elevado, usando uma técnica do tipo time bomb, com motivação de extorsão.

Um membro de associação setorial ressalta que o Nubank deve realizar uma perícia cibernética extensa e rever processos internos, além de ter que responder a cobranças do Banco Central, mesmo não sendo obrigado a dar explicações públicas. Apesar de o aviso ter atingido apenas parte da base de clientes, o incidente poderia gerar risco sistêmico. O Banco Central negou prontamente ter decretado a liquidação do Nubank, medida drástica e rara, que só ocorre após várias tentativas de remediação. O banco não enfrenta dificuldades operacionais, insuficiência de liquidez ou capital





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