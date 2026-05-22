Novos estudos mostram que desaprovação materna pode urar desafios e problemas comportamentais em crianças e pré-adolescentes

Um novo estudo da Universidade Mykolas Romeris na Lituânia revelou que a desaprovação materna pode diminuir o apoio a amigos e aumentar as chances de romper as amizades, especialmente entre as gerações mais novas. A pesquisa revelou que crianças com a sensação de que a mãe não gostava de seu amigo eram mais propensas a relatar que a amizade havia terminado na próxima vez em que passavam pelo questionário.

Um novo estudo da Universidade Mykolas Romeris na Lituânia acompanhou 197 duplas de crianças e pré-adolescentes e descobriu que o desaporvação materna pode afetar a continuidade das amizades.

As gerações mais novas, especialmente porque elas são mais ‘sensíveis’ ao desaprovação, podem estar mais propensas a romper as amizades, principalmente porque a pessoa amada se sente menos apoiada. Segundo a pesquisa publicada na revista Child Development, o fim da amizade tende a acontecer quando as crianças acreditam que a mãe não gostava do amigo, independentemente do amigo ter o mesmo sentimento.

O estudo analisou mais de 400 estudantes, entre 9 e 14 anos, por dois anos escolares e descobriu que esse senso de apoio diminuído era a principal razão para o rompimento das amizades. Além disso, o fim da amizade não é um sinal de fracasso, a não ser que o amigo se sinta menos apoiado no relacionamento ao longo do tempo.

As mães precisam estar atentas para não influenciar negativamente a relação dos filhos com os amigos e procurar entender melhor as necessidades e aspirações deles





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