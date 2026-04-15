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Novo vídeo revela detalhes da ação policial que resultou na morte de casal em Cariacica

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Novo vídeo revela detalhes da ação policial que resultou na morte de casal em Cariacica
Polícia MilitarCariacicaHomicídio
📆4/15/2026 5:54 AM
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Imagens de câmera de segurança mostram a sequência de eventos que levaram à morte de Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana em Cariacica, Espírito Santo. O vídeo detalha a abordagem policial, os disparos e a reação dos envolvidos, além de levantar questões sobre a atuação dos agentes presentes.

Novas imagens de uma câmera de segurança lançam luz sobre os trágicos eventos que culminaram na morte de Daniele Toneto, de 45 anos, e Francisca Chaguiana Dias Viana, de 31 anos, em Cariacica , Espírito Santo. O vídeo , divulgado recentemente, detalha a sequência de acontecimentos desde a chegada do policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale ao bairro Cruzeiro do Sul, até o momento em que ele efetua os disparos fatais. As imagens revelam com maior clareza a dinâmica da abordagem policial e a conduta dos envolvidos, elementos cruciais para a investigação em curso.

O cabo, investigado por duplo homicídio qualificado, é acusado de atirar no casal no dia 8 de abril, após uma desavença que envolvia sua ex-mulher. O vídeo, ao detalhar os momentos anteriores aos disparos, permite uma análise mais aprofundada da situação, incluindo a reação das vítimas, a postura do policial e a presença de outros agentes no local, além de auxiliar nas investigações. Ao se aproximar das vítimas, que estavam sentadas em um degrau em frente ao prédio onde moravam, o policial inicia uma discussão. A tensão aumenta rapidamente, culminando na agressão fatal. O vídeo mostra, em detalhes, como uma das mulheres se levanta e avança em direção ao policial, que reage atirando a queima-roupa. A outra vítima tenta escapar, mas é perseguida e alvejada por novos disparos. Em seguida, o policial retira o colete à prova de balas e o deposita no chão, juntamente com sua arma, sem que nenhum dos demais policiais presentes intervenha para conter a violência.

A omissão dos outros policiais presentes na cena é um ponto crítico que suscita questões sobre a atuação dos agentes e o cumprimento dos protocolos. A Polícia Militar ainda não respondeu aos questionamentos sobre a atuação dos outros policiais envolvidos na ocorrência, nem sobre as circunstâncias que levaram o cabo a deixar sua função administrativa e se deslocar ao local do crime. A corporação também não informou se os demais policiais foram ouvidos, se estão afastados das atividades ou qual a conduta esperada em situações como essa.

A sequência dos fatos, como mostrada no vídeo, é fundamental para entender a dinâmica dos acontecimentos. A chegada dos policiais, a discussão, os disparos e a reação dos envolvidos são elementos que ajudam a reconstruir o que aconteceu. A divulgação do vídeo, portanto, serve como um instrumento importante para a investigação, fornecendo informações valiosas que podem auxiliar na elucidação do crime e na responsabilização dos envolvidos. O vídeo, por exemplo, destaca a chegada de seis policiais ao local, dobrando a esquina e se aproximando do casal. A partir daí, a situação se deteriora rapidamente, levando aos disparos fatais. Além disso, a análise do vídeo permite identificar possíveis falhas nos procedimentos policiais e avaliar a necessidade de melhorias nas ações de segurança. A falta de intervenção dos outros policiais, por exemplo, levanta questões sobre a formação e o treinamento dos agentes.

O vídeo também serve como um lembrete da importância da transparência e da responsabilização. A divulgação das imagens permite que a sociedade acompanhe o desenrolar das investigações e cobre por justiça. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento para apurar a conduta do agente e dos outros policiais presentes na ocorrência, demonstrando a intenção de esclarecer o caso e tomar as medidas cabíveis. O caso, porém, traz à tona um histórico de violência envolvendo o policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, que já havia sido afastado das atividades nas ruas em 2022 após a morte de uma mulher trans em outra ocorrência. O policial responde a esse processo, o que demonstra a necessidade de uma análise mais profunda do perfil do agente e de sua conduta.

A reação da polícia e o andamento das investigações são cruciais para o desfecho do caso. A prisão do cabo e a instauração de procedimentos internos demonstram o compromisso das autoridades em apurar os fatos e garantir que a justiça seja feita. A divulgação do vídeo, por sua vez, reforça a importância da transparência e da prestação de contas. A sociedade precisa ter acesso às informações para acompanhar o andamento das investigações e cobrar por justiça. A atuação da polícia, desde a chegada ao local até a prisão do cabo, está sendo analisada em detalhes, e as possíveis falhas nos procedimentos estão sendo investigadas. A expectativa é que as investigações levem à responsabilização dos envolvidos e que a justiça seja feita para as vítimas e seus familiares.

As autoridades competentes precisam garantir que as investigações sejam conduzidas de forma imparcial e transparente, e que todos os envolvidos sejam responsabilizados por suas ações. É fundamental que as instituições cumpram seu papel e que a justiça prevaleça. O caso, além de ser uma tragédia, também serve como um alerta sobre a necessidade de aprimorar a atuação policial e de garantir a segurança da população. A sociedade precisa cobrar por justiça e por um sistema de segurança pública mais eficiente e responsável. A divulgação do vídeo é um passo importante nesse sentido, pois permite que a sociedade acompanhe o caso de perto e cobre por justiça. A combinação de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas fortalece a investigação e permite uma análise mais aprofundada dos acontecimentos. As investigações em andamento e a apuração dos fatos são passos essenciais para que a verdade seja estabelecida e a justiça seja feita, em respeito às vítimas e seus familiares. A divulgação do vídeo, nesse contexto, representa um passo fundamental para a busca por justiça e para a transparência do processo.

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