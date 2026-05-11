Novo recorde de endividamento entre brasileiros em abril, com alto nível de inadimplência

A pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou que o número de brasileiros com dívidas a pagar atingiu um novo recorde em abril, com 80,9% de endividados, o maior patamar desde 2010. A alta dos preços do diesel e combustíveis, somada aos juros altos e a alta do Selic, geraram incerteza inflacionária e reduzir o poder de compra, aumentando o uso de crédito por parte das famílias. Com isso, a inadimplência apresentou Realme estabilização, com um percentual de dívidas em atraso de 29,7% em abril.

O número de brasileiros com dívidas a pagar registrou um novo recorde em abril segundo a pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que contabilizou 80,9% de endividados no mês, maior patamar desde 2010, início da série histórica.

O novo recorde ocorre em meio à alta dos preços do diesel e combustíveis em geral, gerando incerteza inflacionária, reduzindo o poder de compra e forçando o uso de crédito para despesas básicas. O endividamento cresceu em todas as faixas salariais, mas a pressão sobre o orçamento é mais nítida nas camadas de menor renda. Em abril, 83,6% de endividamento das famílias que ganham até três salários mínimos, enquanto aquelas com renda superior a 10 salários mínimos somam 70,8%.

Entre as principais modalidades de dívidas, o cartão de crédito segue líder, seguido por carnês de loja, crédito pessoal e financiamentos de casa e de carro. Em relação aos índices de inadimplência, mesmo com o volume recorde de endividados, os índices de inadimplência mostraram sinais de estabilização





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