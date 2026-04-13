Novo Programa de Renegociação de Dívidas será Anunciado Após Viagem de Lula à Europa

O governo federal, através do Ministério da Fazenda, prepara o lançamento de um novo programa de renegociação de dívidas, similar ao Desenrola. O anúncio oficial ocorrerá após a viagem do presidente Lula à Europa. O programa visa combater a inadimplência e poderá incluir a liberação de recursos do FGTS e medidas para conter o endividamento por apostas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta segunda-feira, dia 13, que a nova versão do programa de renegociação de dívidas , inspirada no modelo do Desenrola , será divulgada após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. Durigan revelou que a equipe econômica ainda está finalizando os detalhes da proposta, que será apresentada ao presidente nos próximos dias. O anúncio oficial será feito por Lula após seu retorno ao Brasil. “Ainda estamos finalizando o programa e o apresentaremos ao presidente. Acreditamos que terá um grande impacto, auxiliando a população a reduzir ou eliminar suas dívidas ”, declarou Durigan em São Paulo, após a cerimônia de assinatura de crédito para as obras do Túnel Santos–Guarujá. O governo federal demonstra um esforço contínuo para atenuar o problema do endividamento, buscando soluções em um contexto de taxas de juros elevadas, embora com expectativas de queda nos próximos meses. A iniciativa surge como uma resposta estratégica para lidar com a crescente inadimplência no país, buscando oferecer um alívio financeiro para os cidadãos.

A principal diretriz do novo programa visa à diminuição da inadimplência, com foco em medidas que proporcionem um alívio financeiro para as famílias endividadas. Uma das ações em análise é a liberação de recursos retidos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a quitação de dívidas. Estimativas preliminares indicam que o montante disponível pode alcançar cerca de R$ 7 bilhões, representando um impulso significativo para as famílias em dificuldades financeiras. Adicionalmente, o governo está avaliando mecanismos para regular o uso excessivo de plataformas de apostas, incluindo bets esportivas e outras plataformas eletrônicas. Essa medida visa combater o endividamento decorrente dessas atividades, que tem se mostrado um fator relevante no agravamento da situação financeira de muitas famílias. A intenção é promover uma gestão financeira mais responsável e sustentável, especialmente em um cenário econômico desafiador. A combinação dessas estratégias demonstra a preocupação do governo em abordar as múltiplas causas do endividamento e oferecer soluções abrangentes para os cidadãos.

O ministro Durigan embarcou na noite de segunda-feira para uma série de compromissos nos Estados Unidos e na Europa, e deverá se encontrar com o presidente Lula durante a viagem internacional. Essa viagem incluirá paradas em Barcelona e na Alemanha. Essa agenda internacional, além de focar em temas globais como governança financeira, transição energética e cooperação internacional, servirá para alinhar os últimos detalhes do programa de renegociação de dívidas antes de seu lançamento. A viagem, portanto, tem um duplo propósito: participar de discussões importantes sobre o cenário econômico global e finalizar os preparativos para a implementação de uma iniciativa de grande impacto social. A expectativa é que o programa, inspirado no Desenrola, traga resultados positivos para a economia brasileira, contribuindo para a redução da inadimplência e o fortalecimento da capacidade de consumo das famílias. A iniciativa reflete o compromisso do governo em promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população, implementando políticas que visam a sustentabilidade financeira e a inclusão social





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