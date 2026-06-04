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Novo presidente da CVM toma posse com desafios de credibilidade e regulação

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Novo presidente da CVM toma posse com desafios de credibilidade e regulação
CVMMercado De CapitaisNomeação
📆6/4/2026 10:44 PM
📰cartacapital
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Nomeado em decreto publicado nesta quarta, o novo chefe da CVM substitui João Pedro Barroso do Nascimento e assume até 2027. A autarquia enfrenta pressões de grandes empresas e polêmicas como os casos Ambipar e Banco Master.

O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), nomeado nesta quarta-feira, 3, assumirá o cargo até julho de 2027, conforme decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O escolhido substitui João Pedro Barroso do Nascimento, que renunciou ao cargo. O documento também designa Igor Muniz para chefiar a diretoria da CVM. Ambos são advogados e servidores efetivos da Petrobras, e suas nomeações foram aprovadas pelo Senado em 20 de maio, dias após a Casa rejeitar o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

A CVM, criada em 1976, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com a missão de desenvolver e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil, defendendo os interesses dos investidores, principalmente acionistas minoritários, e garantindo segurança e transparência no ambiente de investimentos. A nomeação ocorre em meio a desafios significativos para a autarquia.

O novo presidente herda uma CVM sob pressão, com críticas sobre a crescente influência de grandes companhias e escritórios de advocacia que a comissão deveria fiscalizar. Além disso, está no centro da polêmica do caso Ambipar, multinacional brasileira de gestão ambiental, julgado no ano passado, que exemplificaria a superposição indevida de interesses públicos e privados. Lobo, que era diretor e exerceu a presidência interinamente, agora assume o cargo efetivo.

A CVM também enfrenta questionamentos sobre a condução de processos relacionados ao conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. No início de fevereiro, a comissão criou um grupo de trabalho para analisar todas as informações sobre o conglomerado Master e a gestora de fundos Reag, suspeita de envolvimento em fraudes investigadas pela Polícia Federal, com o objetivo de propor melhorias estruturais em regulação, supervisão, governança processual e cooperação institucional.

Para além desses desafios imediatos, o novo presidente da CVM terá que lidar com a agenda de modernização do mercado de capitais brasileiro, incluindo a regulação de criptoativos, a digitalização de processos e a atração de investimentos estrangeiros. A segurança jurídica e a eficiência da fiscalização serão cruciais para manter a confiança dos investidores. A CVM também deverá acompanhar de perto as recomendações do grupo de trabalho sobre o caso Master, que pode levar a mudanças regulatórias importantes.

Além disso, a autarquia precisa equilibrar a proteção dos investidores com a necessidade de não sufocar as empresas com burocracia excessiva. O novo presidente, com sua experiência na Petrobras e na advocacia, terá a missão de restaurar a credibilidade da instituição e garantir que ela cumpra seu papel de forma independente e eficaz. A expectativa é que sua gestão traga maior transparência e rigor na fiscalização, especialmente em casos de grande repercussão

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