Novo Presidente da Alerj Pretende Discutir Linha Sucessória com STF e Governador Interino

Douglas Ruas, recém-eleito presidente da Alerj, expressa o desejo de dialogar com Ricardo Couto (governador em exercício) e o STF para definir a sucessão governamental no Rio de Janeiro, considerando assumir como governador em exercício e buscando aperfeiçoar medidas já em vigor.

Douglas Ruas , o recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ( Alerj ), anunciou sua intenção de dialogar com o governador em exercício, Ricardo Couto, e com o Supremo Tribunal Federal ( STF ) para definir a linha sucessória do estado. Ruas considera a possibilidade de assumir o cargo de governador em exercício, descrevendo a situação como um 'grande desafio' e um 'momento atípico' para o Rio de Janeiro. Ele planeja aperfeiçoar as medidas já implementadas pela atual gestão, buscando uma transição que respeite a Constituição Federal e Estadual.

O parlamentar enfatizou a importância do diálogo entre as instituições para garantir a conformidade com as leis e para encontrar a melhor solução para o estado, cujas contas públicas representam um obstáculo considerável. Em declarações à imprensa após a eleição, Ruas ressaltou que o objetivo é 'aproveitar o que já foi feito e aperfeiçoar' as ações tomadas pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ele explicou que buscará um entendimento sobre os prazos e procedimentos necessários para a consolidação de sua possível posse como governador em exercício.

Segundo Ruas, a Constituição estabelece claramente que o presidente do Poder Legislativo ocupa a segunda posição na linha sucessória, logo após o governador. A possibilidade de ações judiciais para assegurar o cumprimento da decisão constitucional foi mencionada, com o presidente do diretório estadual do PL, Altineu Côrtes, afirmando que Douglas Ruas tomará 'a atitude necessária para que a Constituição seja cumprida'.

A Alerj tem sido palco de discussões e ações judiciais relacionadas à sucessão governamental. No STF, tramitam processos que avaliam a validade das regras para a eleição do mandato-tampão, aprovadas pela própria Alerj no início do ano. Além disso, uma reclamação do PSD busca garantir que a votação para o cargo de governador seja direta. O PL, partido de Ruas, também apresentou um pedido para que o novo presidente eleito da Alerj assuma o comando do estado, uma representação protocolada após a primeira eleição de Ruas, que foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio, exigindo a recontabilização dos votos do ex-presidente Rodrigo Bacellar.

A situação é complexa, envolvendo disputas políticas e interpretações legais sobre a sucessão e os mandatos eletivos no Rio de Janeiro, com o foco agora voltado para a colaboração institucional e o cumprimento da ordem constitucional para gerir o estado





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