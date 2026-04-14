Novo Plano Nacional de Educação: Investimento de 10% do PIB em uma Década e Metas Ambiciosas

O presidente Lula sanciona o novo Plano Nacional de Educação (PNE), com metas de investimento e melhorias na qualidade e inclusão da educação brasileira. O plano prevê aumento gradual do investimento público em educação, buscando alcançar 10% do PIB em dez anos. O PNE estabelece metas abrangentes para a educação, incluindo alfabetização, infraestrutura escolar, e educação profissional.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o novo Plano Nacional de Educação ( PNE ), um marco que estabelece metas ambiciosas para o desenvolvimento da educação no país. O plano visa ampliar o investimento público em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em sete anos, atingindo 10% do PIB em uma década.
O PNE, descrito pelo presidente como uma 'obra-prima', estabelece um roteiro abrangente para a transformação da educação brasileira, com foco na qualidade, inclusão e equidade. O plano, composto por 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias, representa um compromisso significativo do governo com o futuro da educação e da sociedade brasileira.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a abrangência do plano, enfatizando que ele aborda diversas dimensões da educação, desde a alfabetização até o ensino superior, incluindo a educação inclusiva, indígena, quilombola, do campo e com foco em linguagem de sinais, demonstrando uma abordagem holística e integrada para a educação. A implementação do plano requer a colaboração de toda a sociedade, com vigilância e participação ativa para garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
A solenidade de sanção do PNE foi um momento de celebração e reforço do compromisso do governo com a educação, com a participação de diversos atores e representantes da área. O plano é resultado de um longo processo de construção, que envolveu ampla discussão e participação da sociedade, desde a Conferência Nacional de Educação (Conae) até as conferências municipais, intermunicipais e estaduais. Este processo colaborativo garantiu que o plano refletisse as necessidades e aspirações de diferentes setores da sociedade em relação à educação
