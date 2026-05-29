Novo Marco dos Portos: PL 733/2025 propõe reformas para aumentar competitividade dos portos públicos

Projeto de Lei em análise na Câmara dos Deputados desde 2025 busca modernizar a precificação, o licenciamento ambiental e a mão de obra portuária, além de facilitar investimentos estrangeiros.

O Projeto de Lei 733/2025, conhecido como Marco dos Portos, está em análise na Câmara dos Deputados desde o início de 2025 e promete uma profunda reforma no setor portuário brasileiro.

O texto, que ainda aguarda parecer do relator Arthur Maia (União-BA) para ser votado na Comissão Especial, contém 151 artigos que modificam regras essenciais para a operação dos portos públicos. Entre as principais mudanças estão a precificação dos serviços, o licenciamento ambiental, a contratação de mão de obra e a regulação do setor. Segundo Arthur Maia, o objetivo central é aumentar a competitividade dos portos públicos frente aos privados, que atualmente operam com menos entraves burocráticos.

O relator destacou que a mão de obra portuária é um dos gargalos mais críticos. Atualmente, o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário (Ogmo) detém a exclusividade na contratação de trabalhadores, o que, na visão de Maia, limita a flexibilidade e a eficiência.

"Se o navio precisa de 30 trabalhadores e o Ogmo só dispõe de dez, o dono do navio não pode contratar os outros 20", exemplificou o deputado durante o Fórum Esfera, realizado em Guarujá (SP) no dia 23 de março. A proposta visa quebrar esse monopólio, permitindo que os operadores portuários contratem mão de obra diretamente, sem a intermediação obrigatória do Ogmo.

A oposição ao projeto, no entanto, alerta que a medida pode precarizar as condições de trabalho e desestruturar a categoria. Outro ponto central do PL 733 é a simplificação do licenciamento ambiental para dragagens de manutenção, que são necessárias para limpar o leito dos portos e garantir a profundidade adequada para grandes navios. Atualmente, cada intervenção exige um novo licenciamento, o que atrasa as operações e eleva custos.

Com a nova regra, as dragagens de manutenção não precisarão mais de licenças ambientais específicas, desde que respeitem os limites previamente estabelecidos. O presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini, presente no evento, explicou que a dragagem é um desafio crítico para o Porto de Santos, o maior do Brasil.

"Grandes navios cargueiros exigem 16 metros de profundidade. Nosso canal, que foi entregue por Deus com sete metros, já atingiu 15 metros. Em maio, assinamos o contrato e a partir de 2027 começaremos as obras para aprofundar os 26 quilômetros de canal, com duração prevista de dois anos", afirmou Pomini. O projeto também propõe mecanismos para atrair investimento estrangeiro em portos inoperantes ou subutilizados.

Atualmente, o processo para um terminal inativo ser concedido a uma empresa estrangeira envolve sinalização do governo, planejamento, licitação e uma série de burocracias que podem levar até três anos. O PL 733 pretende encurtar esse prazo, reduzindo a burocracia e facilitando a entrada de capital externo. A ideia é que esses portos possam ser rapidamente arrendados ou concedidos a empresas interessadas, sem a necessidade de longos trâmites.

"Nossa ideia com o PL 733 é, também, facilitar a chegada desse capital estrangeiro nos nossos portos", explicou Arthur Maia. Apesar do otimismo do relator, o projeto enfrenta resistências. A oposição alerta para o esgotamento da infraestrutura portuária brasileira e defende um planejamento estruturado, que vá além de medidas pontuais.

Em reunião realizada antes da pausa parlamentar de dezembro de 2025, parlamentares críticos ao PL destacaram a necessidade de investimentos em logística e em outros modais de transporte para que os portos possam operar com eficiência. O debate sobre o Marco dos Portos reflete um embate mais amplo entre a busca por modernização e a proteção dos direitos dos trabalhadores e do meio ambiente.

Em suma, o PL 733/2025 representa um esforço significativo para reformar o setor portuário brasileiro, mas sua tramitação ainda é incerta. Com a volta dos trabalhos legislativos, espera-se que o relator Arthur Maia apresente seu parecer e que o projeto seja votado na Comissão Especial nos próximos meses. Enquanto isso, o setor aguarda definições que podem impactar a competitividade do comércio exterior brasileiro





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