Novo lote do abono salarial será creditado no dia 15; benefício pode chegar a R$ 1.621

Pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2026 para trabalhadores nascidos em julho e agosto ocorre em 15 de junho. Valor varia conforme meses trabalhados em 2024 e pode ser sacado até dezembro.

No dia 15 de junho, o calendário do Abono Salarial PIS/Pasep 2026 dá continuidade aos pagamentos, desta vez para os trabalhadores nascidos em julho e agosto.

O valor varia entre R$ 136 e R$ 1.621, proporcional ao número de meses trabalhados em 2024, o ano-base do benefício. No total, 26,9 milhões de trabalhadores receberão o abono neste ciclo. Têm direito quem recebeu remuneração média de até R$ 2.766 mensais em 2024. Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo: Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no ano-base, ou seja, R$ 2.766 em 2024.

Ter trabalhado com carteira assinada ou ser servidor público por pelo menos 30 dias no ano-base. Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial e no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do setor privado e pelo Banco do Brasil para servidores públicos. Os valores podem ser recebidos em conta corrente ou poupança para clientes dos bancos, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem.

Para servidores, o pagamento é feito diretamente na conta, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos. Os valores de todos os lotes ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. O calendário de pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador. Já receberam os nascidos em fevereiro (16 de março) e agora é a vez dos nascidos em julho e agosto em 15 de junho.

Os próximos lotes serão para nascidos em setembro e outubro em 15 de julho, e assim por diante até dezembro. É importante que o trabalhador confira seus dados cadastrais e o extrato do benefício no aplicativo Caixa Tem ou no portal Gov.br para garantir o recebimento. Em caso de dúvidas, há atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h





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