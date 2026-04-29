Novo Limite de Jogos Bloqueia Transferências no Brasileirão: 31 Jogadores Já Estão Impedidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o regulamento, estabelecendo um limite de 12 jogos para que um jogador possa ser transferido para outro clube no Campeonato Brasileiro. Com o fim da 13ª rodada, 31 atletas já não podem mais mudar de time.

O cenário do futebol brasileiro passou por uma significativa alteração regulamentar que impacta diretamente a movimentação de atletas entre os clubes durante a temporada. A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) implementou uma nova regra que estabelece o limite de 12 partidas disputadas por um jogador para que ele ainda seja elegível para se transferir para outro time dentro do Campeonato Brasileiro.

Essa mudança, que entrou em vigor com o término da 13ª rodada do torneio, já excluiu 31 jogadores da possibilidade de atuarem por outras equipes no restante da competição. A decisão foi motivada pela extensão incomum do calendário do Brasileirão, que se iniciou em janeiro e se estenderá até dezembro, exigindo uma adaptação nas regras de transferência para evitar distorções competitivas.

Anteriormente, até 2025, o limite era de apenas seis jogos, o que permitia uma maior fluidez na troca de jogadores entre os clubes. A nova regra visa equilibrar a necessidade de movimentação de atletas com a manutenção da integridade esportiva da competição, considerando a longa duração do campeonato e a importância de cada partida para o resultado final.

A janela de transferências do futebol brasileiro, o período em que os clubes podem registrar novos jogadores, abrirá apenas no dia 20 de julho e permanecerá aberta até 11 de setembro. Isso significa que, durante esse intervalo, os clubes terão a oportunidade de reforçar seus elencos, mas apenas com atletas que não tenham atingido o limite de 12 partidas em outras equipes do Brasileirão.

A nova regra intensifica a importância de cada escalação e decisão técnica, pois cada jogo disputado por um jogador o aproxima da inelegibilidade para futuras transferências dentro do torneio. Os clubes agora precisam gerenciar cuidadosamente o tempo de jogo de seus atletas, considerando não apenas o desempenho esportivo, mas também o impacto potencial na sua capacidade de negociá-los em futuras janelas de transferência.

A estratégia de escalação se torna, portanto, um elemento crucial na gestão de elenco e no planejamento a longo prazo de cada clube. A lista de jogadores que já atingiram o limite de 12 partidas e, consequentemente, não podem mais trocar de time no Brasileirão inclui nomes de destaque em diversos clubes, demonstrando o alcance da nova regulamentação. A lista de atletas inabilitados a transferências abrange representantes de equipes de todo o país, evidenciando a abrangência da nova regra.

Pelo Athletico, Kevin Viveros, Juan Portilla, Santos e Steve Mendoza não poderão mais mudar de clube. No Atlético-MG, Everson, Tomás Cuello e Victor Hugo estão na mesma situação. O Corinthians tem Rodrigo Garro impedido de se transferir, enquanto o Coritiba perde Lucas Ronier, Pedro Rocha e Vini Paulista. O Cruzeiro não poderá contar com Christian e Matheus Henrique em futuras negociações, e o Fluminense terá Fábio e Kevin Serna indisponíveis.

O Grêmio também é afetado, com Carlos Vinícius, Cristian Pavón e Weverton impossibilitados de trocar de time. O Internacional perde Bruno Gomes, Rafael Borré e Johan Carbonero, e o Palmeiras não poderá negociar Allan, Andreas Pereira, Carlos Miguel e Flaco López. O Remo tem Alef Manga, Marcelo Rangel e Marllon na lista, e o São Paulo conta com Rafael entre os jogadores inelegíveis. Por fim, o Vasco terá Léo Jardim e Robert Renan impossibilitados de se transferir.

Essa extensa lista demonstra o impacto imediato da nova regra e a necessidade de os clubes se adaptarem a esse novo cenário. A CBF espera que a medida contribua para um campeonato mais equilibrado e competitivo, evitando a perda de jogadores importantes em momentos cruciais da temporada





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