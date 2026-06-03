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Novo golpe do INSS usa prova de vida como pretexto para roubar dados

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Novo golpe do INSS usa prova de vida como pretexto para roubar dados
GolpeINSSProva De Vida
📆6/3/2026 2:20 PM
📰jornalextra
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Criminosos se passam por servidores e aplicam golpe da prova de vida; INSS alerta que procedimento é automático e não exige envio de informações pessoais.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) devem redobrar a atenção diante de uma nova modalidade de golpe que utiliza a prova de vida como pretexto para obter dados pessoais e bancários das vítimas.

Criminosos têm se passado por servidores do órgão para realizar ligações ou até visitar residências, alegando a necessidade de atualização cadastral para evitar o bloqueio de benefícios. Essa prática criminosa tem gerado preocupação e orientações das autoridades para que os beneficiários não caiam em armadilhas. Atualmente, a prova de vida dos beneficiários é realizada de forma automática por meio do cruzamento de informações em bases públicas, como atualização de documentos e realização de exames no SUS.

Quando há necessidade de alguma ação por parte do segurado, a comunicação ocorre por canais oficiais, como instituições bancárias responsáveis pelo pagamento do benefício ou mensagens enviadas pelos canais oficiais do governo. Uma das pessoas abordadas pelos golpistas foi a aposentada Maria Terezinha Santos, que afirma ter recebido mais de 30 ligações em apenas uma semana.

Segundo ela, os criminosos utilizavam diferentes números de telefone e alegavam que seu benefício seria suspenso caso a prova de vida não fosse realizada imediatamente. A aposentada desconfiou da abordagem porque já havia regularizado sua situação e sabia que nem o INSS nem os bancos solicitam informações pessoais por telefone para esse tipo de procedimento. Após procurar orientação junto ao instituto, foi instruída a bloquear os números e não fornecer qualquer dado aos interlocutores.

Além das ligações, o INSS recebeu denúncias recentes sobre criminosos que estariam visitando casas de aposentados e pensionistas em algumas regiões do país. Em um dos casos relatados pelo órgão, em Luziânia (GO), os suspeitos utilizavam roupas com a logomarca do instituto e apresentavam crachás falsificados para aparentar legitimidade.

Durante as visitas, os golpistas alegavam a necessidade de realizar a prova de vida presencialmente e solicitavam documentos pessoais, senhas de acesso ao aplicativo Meu INSS, informações bancárias e, em alguns casos, até pagamentos em dinheiro. O INSS orienta aposentados e pensionistas a desconfiar de qualquer contato não solicitado relacionado à prova de vida. Também recomenda que os beneficiários não permitam a entrada de desconhecidos em suas residências e não compartilhem informações pessoais, documentos, senhas ou dados bancários.

Outra orientação é nunca realizar pagamentos ou transferências solicitados por supostos representantes do órgão. Em caso de dúvida, a recomendação é buscar informações diretamente nos canais oficiais, como a Central 135, o aplicativo Meu INSS, o portal oficial do instituto ou as Agências da Previdência Social. Fique atento: o INSS nunca pede dados pessoais por telefone ou em visitas domiciliares. Proteja seus dados e evite se tornar vítima desse golpe

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Golpe INSS Prova De Vida Aposentados Fraudes

 

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