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Novo Desenrola Brasil: Renegociação de Dívidas com Descontos de até 99%

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Novo Desenrola Brasil: Renegociação de Dívidas com Descontos de até 99%
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📆5/5/2026 3:46 AM
📰valoreconomico
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Programa do governo federal oferece condições facilitadas para renegociação de dívidas, com descontos significativos e prazos de pagamento estendidos.

O Novo Desenrola Brasil , um programa abrangente de renegociação de dívidas , foi lançado com o objetivo de auxiliar milhões de brasileiros a regularizar sua situação financeira.

A iniciativa permite a renegociação de dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026, desde que estejam em atraso há um período de 90 dias a dois anos a partir da data de publicação da Medida Provisória (MP). A renegociação será realizada diretamente nas plataformas dos bancos, com descontos que podem variar de 30% a 90%, dependendo do valor da dívida e do tempo de atraso.

A taxa de juros máxima estabelecida é de 1,99% ao mês, buscando oferecer condições mais acessíveis em comparação com as taxas praticadas no mercado. Os prazos de pagamento serão flexíveis, variando de 12 a 48 meses, com um período de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela. O limite máximo da dívida renegociada, após a aplicação dos descontos, será de R$ 15 mil por pessoa e por instituição financeira, utilizando o sistema Price para amortização.

Para dívidas em atraso há mais de 360 dias, o desconto poderá chegar a 99% para aqueles que estiverem inscritos em programas sociais do governo federal. Para os demais, o desconto máximo será de 77%. Dívidas mais recentes, com atraso superior a 90 dias, terão descontos sobre juros, multas e 12% do valor principal, caso o pagamento seja à vista. Alternativamente, será possível parcelar o valor em até 150 vezes, com a eliminação total de juros e multas.

O programa conta com o apoio do Fundo de Garantia de Operações (FGO), que atuará como principal instrumento de garantia do crédito concedido pelos bancos, reduzindo os riscos das operações e incentivando as instituições financeiras a oferecerem condições mais favoráveis aos devedores. A expectativa é que o FGO cubra 50% das dívidas renegociadas por cada instituição financeira.

Com um montante de aproximadamente R$ 8 bilhões em garantias, o programa tem potencial para viabilizar a renegociação de até R$ 42 bilhões em dívidas antigas e R$ 16 bilhões em dívidas novas. Para a implementação da iniciativa, serão utilizados cerca de R$ 2 bilhões do saldo já disponível no FGO, além de uma transferência adicional de recursos.

O governo também publicou uma medida que permite aos trabalhadores que aderirem ao Novo Desenrola utilizar até 20% do saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou até R$ 1 mil, o que for maior, para abater o valor da dívida. Estima-se que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser sacados para esse fim.

Além disso, o pacote de medidas ampliou os limites de financiamento, estabeleceu prazos de pagamento mais longos e flexibilizou as regras de concessão de crédito. Houve a extinção da margem exclusiva de 10% para operações via cartão consignado e de benefícios, que possuíam juros mais elevados, e a redução do limite total de consignação, visando diminuir o nível de endividamento desse público. O governo tem demonstrado preocupação com o endividamento das famílias, considerando o impacto eleitoral do tema.

Este é o segundo programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo Lula, sendo que o primeiro, em 2023, focava em trabalhadores com renda de até dois salários mínimos. A nova edição do programa é mais ampla, abrangendo também a classe média. O Ministério da Fazenda, com o apoio do FGO, publicará um edital para que os interessados possam solicitar os recursos em um prazo de 30 dias, e os recursos não solicitados serão destinados ao fundo.

Uma parcela de 10% do saldo transferido será reservada para cobrir eventuais pedidos de resgate

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