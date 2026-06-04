Novo Desenrola Brasil reduz dívida de R$ 20 bi para R$ 3 bi em 24 dias

Em 24 dias, programa renegociou 1,4 milhão de operações com desconto médio de 85%, beneficiando famílias de baixa renda com dívidas em atraso.
O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (4), que o programa Novo Desenrola Brasil já renegociou 1,4 milhão de operações de crédito em apenas 24 dias de operação.
A informação foi dada pela ministra do Planejamento e Orçamento, durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, o total da dívida original das famílias brasileiras participantes caiu de R$ 20 bilhões para menos de R$ 3 bilhões, representando uma redução média de 85% no valor devido. Desse total, 854 mil famílias conseguiram quitar suas dívidas à vista, aproveitando os descontos oferecidos.
O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos. O objetivo é aliviar a pressão financeira sobre a parcela mais endividada da população, que em fevereiro deste ano comprometia 29,7% da renda com dívidas. As condições de renegociação incluem descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor total da dívida, dependendo do tipo de débito e do tempo de inadimplência.
Para aqueles que não puderem pagar à vista, o parcelamento pode chegar a até 48 meses, com taxas de juros reduzidas. Como contrapartida, as instituições financeiras participantes são obrigadas a limpar o nome dos clientes tanto para dívidas de até R$ 100 quanto para as renegociadas.
Além disso, devem destinar 1% do valor garantido pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO) para ações de educação financeira e impedir o uso de crédito para apostas. Outra medida importante é o bloqueio do CPF do beneficiário para apostas em casas de apostas por um período de 12 meses, visando evitar o endividamento adicional.
O programa conta com garantias públicas para viabilizar as operações e já mostra resultados expressivos, beneficiando milhões de brasileiros que buscavam uma chance de se regularizar financeiramente
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